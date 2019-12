Newark tem distribuição de brinquedos grátis às crianças

Os jovens devem residir em Newark e apresentar documento de identidade que comprove a idade e residência na cidade

Na quinta-feira (12), das 3:00 pm às 7:00 pm, patrocinada pela Suburban Propane e em parceria com o time New Jersey Devils e a Prefeitura de Newark, está sendo realizada a distribuição de brinquedos grátis para crianças com idade abaixo de 12 anos. Os jovens devem residir em Newark e apresentar documento de identidade que comprove a idade e residência na cidade.

A distribuição está sendo feita no John F. Kennedy Recreation Center, na 211 W. Kinney Street, em Newark (NJ).