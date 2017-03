Newark terá colônia de férias grátis para moradores

As atividades acontecerão no Newark Watershed, na cidade de West Milford, para crianças entre 7 e 13 anos

A partir de 1 de abril, a Prefeitura de Newark iniciará as inscrições para a colônia de férias grátis para meninos e meninas com idade entre 7 e 13 anos que residem na cidade. As atividades acontecerão no Newark Watershed, em West Milford, e serão oferecidos café da manhã, lanches e refeições saudáveis diariamente.

As atividades incluem natação, teatro, música, artes & artesanato, dança, poesia, passeios de barco, escalada, ioga, pescaria, esportes e jogos; todas elas com o objetivo de encorajar a orientação profissional e o trabalho em equipe. O transporte também é grátis e, no bairro do Ironbound, os ônibus recolherão as crianças no Sharpe James Kenneth A. Gibson, Recreation Center, na 226 Rome Street, Hyatt Court Recreation Center, na 56-72 Hawkins Street, Pennington Court Recreation Center, na 203 Pennington Street, tel.: (973) 733-3707. O horário de saída será 8:00 am – 8:30 am e o retorno 4:45 pm – 5:15 pm. Os ônibus partirão exatamente às 8:30 da manhã e retornarão também exatamente às 4:45 pm aos seus respectivos destinos.

A sessão 1 ocorrerá em 5 e 14 de julho, a Sessão 2 em 17 e 28 de julho, a Sessão 3 em 31 de julho e 11 de agosto e a Sessão 4 em 13 e 25 de agosto. No sábado, 26 de agosto, das 12:00 pm às 4:00 pm, no Nat Turner Park, será realizada a Celebração de Final de Verão. O evento é destinado às todas as crianças que participaram da colônia de verão e suas famílias.

As matrículas para a colônia de férias podem ser feitas através do Departamento Municipal de Recreações no tel.: (973) 733-6454.