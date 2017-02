Newark terá conferência “Together Forever”, neste sábado

O encontro, organizado pela IIGD, terá o lema: Amar parece fácil; permanecer no amor exige habilidade

Na semana do Dia dos Namorados e, tendo como lema: Amar parece fácil; permanecer no amor exige habilidade, o casal de pastores Marcelo Ludman e Keila Pimentel, da Igreja Internacional da Graça de Deus (IIGD), realizará a conferência “Together Forever – Um Casamento Feliz Começa Com Você”. O encontro é grátis, aberto ao público em geral e acontecerá no sábado (18), às 7:30 pm, na sede da igreja, na 416 New York Avenue, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ).

Marcelo possui mestrado em Liderança Urbana e ele e a esposa cursam atualmente o mestrado em Saúde Mental & Terapia Familiar. Esta é a segunda conferência do gênero realizada pela IIGD em Newark; a primeira ocorreu em 2016 e teve como tema: Comunicação melhor; um casamento melhor. Ele acrescentou que serão realizadas a cada 3 meses palestras do gênero que abordarão outros temas envolvendo relacionamentos.

“O objetivo é preparar os casais a lidarem com o conflito; pois isso faz parte de qualquer relação. A solução não é o divórcio e sim buscar ajuda. Nós vamos apresentar algumas ferramentas para trabalhar os conflitos, ou seja, fortalecer a relação e não simplesmente ‘não deu certo, vamos nos separar”, disse Ludman.

Há mais de 4 anos que Marcelo e Keila organizam conferências sobre relacionamentos e, segundo o casal, os resultados são positivos. “A ideia surgiu porque nós percebemos uma falta muito grande de aconselhamento, pois quando falamos de família não podemos esquecer que isso envolve crianças afetadas negativamente pela separação dos pais”, comentou ele.

A IIGD também oferece gratuitamente atendimento clínico/pastoral através do Consultório da Família.

Antes de mudar-se para New Jersey, Ludman, que também é radialista, mantinha um programa diário numa rádio comunitária em Massachusetts, de 2ª a 6ª feira, e a audiência abrangia entre 30 mil a 40 mil ouvintes.

Marcelo convidou para o evento de sábado (18) solteiros, namorados, noivos e casais. “Muitas vezes, ouvimos durante os cultos a abordagem sobre relacionamentos, embora de forma superficial e não com experiência acadêmica”, disse ele.

A Igreja Internacional da Graça de Deus fica localizada na 416 New York Avenue, no bairro do Ironbound, em Newark. Estacionamento grátis.