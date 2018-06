NH: Brasileiro está entre os 17 presos em blitz do CBP

A American Civil Liberties Union (ACLU) informou que iniciou uma investigação sobre o caso

Durante a operação de 3 dias, agentes de Patrulha de Fronteira (CBP) prenderam 17 imigrantes indocumentados numa blitz de fiscalização. A operação ocorreu na rodovia Interstate 93, nas proximidades de Woodstock, New Hampshire, de domingo (27) a terça-feira (29) à tarde. Após as detenções, eles foram entregues à custódia do Departamento de Imigração (ICE).

Através de um comunicado, a CBP informou que agentes do Setor Swanton prenderam 17 indivíduos indocumentados ao longo de 3 dias. Seis deles estavam com os vistos vencidos.

“As blitz são fundamentais na imposição das nossas leis de imigração e fazem parte da nossa estratégia de defesa ampla”, disse Robert Garcia, agente chefe da BP do Setor de Swanton. “Além de tecnologia, mão-de-obra e inteligência, as blitz impedem o acesso às principais rotas de saída da fronteira e a entrada em nossas comunidades no interior dos EUA”.

Entre os presos, estavam indivíduos naturais de vários países como Brasil, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Indonésia, Coréia, México, Montenegro, Ucrânia e Uzbequistão. O nome do brasileiro não foi divulgado.

O CBP detalhou que todos os indivíduos foram entregues ao Setor de Operações de Remoção do ICE.

Além disso, os agentes apreenderam drogas e aparatos para consumo de drogas, incluindo uma pequena quantidade de maconha, óleo de haxixe e óleo de THV durante esse período também.

O setor de Swanton abrange os pontos de entrada terrestre em Vermont, New Hampshire e nordeste de Nova York.