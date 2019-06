Ninho de passarinho provoca cancelamento de shows em NJ

O “piping plover” é considerado uma ave em perigo de extinção e o barulho intenso atrapalha sua reprodução

A descoberta do ninho de uma ave rara no litoral de New Jersey provocou o cancelamento de uma série de show grátis em Sandy Hook, informou o Serviço de Parques Nacionais, na quinta-feira (13). O ninho de “piping plover” (tarambola, em português) foi encontrado na praia E, na mesma área utilizada pela Sandy Hook Foundation para a série dos concertos de verão. As regulamentações do Serviço Federal de Peixes e Vida Selvagem proíbem qualquer atividade, incluindo shows ao ar livre, que possam ocorrer a até mil metros de um ninho de aves protegidas.

“Para cumprir as obrigações legais do parque e fornecer aos pássaros a maior chance possível de reprodução, a série de shows esse ano foi cancelada”, informou o comunicado. “Nós queremos que esses pássaros especiais se reproduzam”, acrescentou Jen Nersesian, superintendente do Gateway National Recreation Area.

As autoridades tentaram encontrar outro lugar para a realização da série de shows, entretanto, não conseguiram localizar um local “que satisfizesse as necessidades da Fundação ou combinasse com o espírito que o evento se tornou”, segundo Nersesian.

“Nós estamos desapontados, assim como os nossos visitantes, mas apreciamos o apoio de todos na ajuda para salvar espécies em perigo de extinção”, acrescentou ele.

Existem menos de 3 mil ninhos de “piping plovers” no litoral atlântico, segundo as autoridades. Neste ano, os pássaros fizeram mais de 20 ninhos em Sandy Hook, que abriga entre 40% a 50% de todos os “piping plovers” em New Jersey durante a última década. Dos 145 filhotes nascidos em New Jersey, 59 vieram de ninhos em Sandy Hook.

“O barulho assusta tanto os pássaros que eles acabam não fazendo o que deveriam fazer aqui: Viver em Sandy Hook por dois meses e depois irem embora”, informou o Serviço de Parques Nacionais e a Sandy Hook Foundation.