Nível de aprovação de Trump cai novamente em novembro

Pesquisa revela que 41% dos eleitores registrados aprovam a atuação do novo do líder da nação, em contraste com 59% que desaprovam

Segundo uma pesquisa de opinião recente, o nível de aprovação do Presidente Donald Trump caiu mais uma vez em novembro. O estudo realizado pela Harvard-Harris, divulgado na sexta-feira (17), revelou que 41% dos eleitores registrados aprovam a atuação do novo do líder da nação, em contraste com 59% que desaprovam. Os números indicam uma queda de 1% com relação a outubro, que também demonstraram queda e 4% a menos que em setembro, quando o nível de aprovação de Trump caiu para 45%.

Em março, Trump atingiu 49% de aprovação na pesquisa realizada pela Harvard-Harris. O estudo é realizado mensalmente pelo Centro de Estudos Políticos Americanos da Harvard e a Harris Insight & Analytics, o qual também revelou a queda no geral no nível de aprovação, com 79% dos republicanos e 86% dos eleitores de Trump aprovando a atuação dele. Entretanto, o Presidente é visto de forma positiva por 38% dos eleitores.

Nesta semana, Trump retornou de uma viagem de 12 dias pela Ásia, a qual ele elogiou no Twitter como “vitoriosa”.

“Apesar de os aspectos positivos da viagem, os níveis de aprovação do Presidente Trump continuam baixos em relação à sua atuação”, disse Mark Penn, diretor da Harvards CAPS/Harris. “Ele está mantendo a base eleitoral, mas o fratricídio que ocorre no Partido Republicano estabelece um limite no apoio. O Partido Republicano (GOP) por si próprio apresenta um nível de aprovação muito mais baixo que o de Trump, pois tem falhado em obter resultados para os eleitores”.

Conforme a pesquisa, o nível de aprovação ‘geral do GOP é de 28% e com somente 52% dos republicanos que aprovam o partido político.

Na quinta-feira (16), a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei republicano de reforma fiscal que pode diminuir os impostos de empresas e pessoas físicas. Aproximadamente, 54% dos eleitores, segundo o estudo, desaprovam a proposta, com 77% dos democratas e 56% dos republicanos acreditando que o projeto de lei os prejudicará.

“Existe um apoio enorme do país para a reforma fiscal e os republicanos estão perto de conseguir a maioria do apoio para sua proposta, mas estão falhando, pois os democratas têm com sucesso duvidado se a maioria dos contribuintes realmente terão descontos na tributação”, acrescentou Penn.

“A maioria das pessoas acham que não serão beneficiados com cortes fiscais e os republicanos precisam resolver para conquistar apoio”, concluiu.