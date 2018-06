NJ: 16 cidades protestarão contra política migratória de Trump

Mais de 400 mil pessoas confirmaram nas redes sociais que planejam participar das manifestações em todos os EUA

Os americanos que se opõem à política de “tolerância zero” do Presidente Donald Trump contra os imigrantes que cruzam clandestinamente a fronteira dos EUA com o México farão com que suas vozes sejam ouvidas em Washington, DC. Além do comício na capital do país, mais de 600 protestos em toda a nação acontecerão no sábado (30), sendo pelo menos 16 deles em New Jersey.

O movimento composto por passeatas e comícios, batizado de “Familiares Pertencem Juntos”, marcado para 30 de junho, visa protestar contra a política do governo Trump de separar crianças de seus pais se eles forem detidos atravessando clandestinamente a fronteira. Semana passada, Trump assinou uma ordem executiva revertendo a política de separação das famílias. Entretanto, os organizadores dos protestos rebatem que a assinatura de tal decreto não reprimiu a raiva crescente contra as políticas de imigração do governo Trump.

“Em 30 de junho, políticos de todo o país ouvirão a indignação do povo americano em relação a essas políticas”, disse Anna Galland, diretora executiva da MoveOn Civic Action, um dos grupos que organizam os protestos.

Mais de 400 mil pessoas confirmaram nas redes sociais que planejam participar dos eventos em todo o país, acrescentaram os organizadores. Entre os grupos que participam nas manifestações e protestos incluem American Civil Liberties Union (ACLU), Greenpeace, NARAL Pro-Choice America, Associação Nacional de Educação, YWCA e organização Marcha das Mulheres, que realizou uma manifestação nacional do mesmo porte por todo o país em janeiro.

O comício em Washington-DC será realizado às 11:00 am, na Praça Lafayette, perto da Casa Branca. Alguns ativistas de New Jersey estão organizando ônibus para participar da manifestação. Pelo menos 16 comícios e passeatas locais estão planejados para ocorrerem em New Jersey:

1) Newark:

Horário: 11:00 am

Local: Prefeitura de Newark, na 920 Broad Street

Espera-se que o comício e passeata em Newark seja o evento de maior destaque do “Families Belong Together” em New Jersey. A expectativa é que Tammy Murphy, primeira-dama de New Jersey, e o Senador Cory Booker (D-N.J) falem durante a manifestação, adiantaram os organizadores. A manifestação incluirá uma curta caminhada até o edifício Federal Peter Rodino, nas proximidades, na Broad Street, onde o Departamento de Imigração (ICE) está sediado. Então, os manifestantes retornarão à Prefeitura de Newark.

2) Asbury Park:

Horário: 11:00 am

Local: Springwood Park

3) Bedminster:

Horário: 10:30 am

Local: Biblioteca Pública Clarence Dillon

4) Bridgeton:

Horário: 10:00 am

Local: Cumberland County Courthouse

5) Clifton:

Horário: 13h

Local: Main Memorial Park

6) Edison:

Horário: 10:00 am

Localização: Oak Tree Pond Park

7) Englewood:

Horário: 12:00 pm

Local: Depot Square Park

8) Flemington:

Horário: 10:00 am

Local: Tribunal Histórico

9) Glen Ridge:

Horário: 10:00 am

Local: Igreja de São Francisco de Assis

10) Glen Rock:

Horário: 7:30 pm

Local: Em frente ao prédio do Glen Rock Borough Hall

11) Lambertville:

Horário: 9:00 am

Local: North Union Street Park

12) New Brunswick:

Horário: 10:00 am

Local: Prefeitura de New Brunswick

13) Princeton:

Horário: 12:00 pm

Local: Hinds Plaza

14) Red Bank:

Horário: 10:00 am

Local: Marine Park

15) Rutherford:

Horário: 11:00 am

Local: Rutherford Congregational Church

16) Toms River:

Horário: 10:00 am

Local: Biblioteca do Condado de Ocean