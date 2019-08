NJ: 2 policiais da mesma cidade são presos por DWI

Os agentes James F. Ryan e Steven J. Lenker trabalham no mesmo departamento e foram afastados da função durante as investigações

O Departamento de Polícia de Gloucester Township (NJ) suspendeu 2 policiais depois que ambos foram acusados de dirigir bêbados (DWI) em incidentes distintos, ocorridos em 18 de julho. Steven J. Lenker, de 29 anos, foi detido depois que agentes do Departamento de Polícia de Atlantic City descobriram que ele atingiu com seu carro um pedestre e outro veículo estacionado. Na ocasião, ele disse aos policiais que não recordava do que tinha acontecido, informaram as autoridades.

Já James F. Ryan, de 28 anos, quer já teve uma prisão em 2011 por DWI, foi detido depois de dirigir na contramão numa rua de mão única em Longport (NJ), detalharam as autoridades. O vídeo gravado pela câmara portátil dos agentes mostra Ryan de pé, algemado e murmurando para si mesmo, “a p*rra da minha carreira vai para o brejo”.

O capitão de polícia de Gloucester Township, Brian McKendry, informou que ambos os policiais foram afastados, com direito a salário, de suas atividades. “Cada um deles foi removido de suas atividades profissionais enquanto ocorre uma investigação interna sobre os fatos e circunstâncias, assim como as investigações pendentes fora da nossa jurisdição”, explicou.

Lenker trabalha como policial há mais de 6 anos e ganha US$ 95.536 anuais. Já Ryan, que trabalhava anteriormente como policial em meio período, foi contratado em tempo integral em 7 de janeiro e ganha US$ 45.833 anuais.

“Eu não me lembro de ter atingido um veículo, tudo o que eu me recordo é de ter saído do local, alguém, qualquer coisa”, disse Lenker aos agentes na ocasião, em Atlantic City. “Talvez, eu tenha atingido um veículo, qualquer pessoa, algo deve ter acontecido. Eu sinto muito”.

“Senhor, eu não posso perder esse emprego, senhor”, disse Ryan no momento da prisão.

“Eu entendo isso. Eu compreendo isso, mas nem eu”, respondeu o policial Ray Burgan, do Departamento de Polícia de Longport (NJ).