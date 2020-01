NJ: Autoridades prevêem neve, gelo e chuva para o final de semana

Embora ainda seja incerto, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) informou que grande parte do Estado Jardim pode ter acúmulos de neve

Depois de um clima brando no início de janeiro, New Jersey pode ter uma combinação de neve, gelo e chuva em grande parte do estado, no sábado (18). As previsões iniciais indicam acúmulos baixos de neve. Embora ainda seja incerto, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) informou que grande parte do Estado Jardim pode ter acúmulos de neve, antes que as temperaturas aumentem o suficiente nas regiões centro e sul para transformar-se em granizo ou simplesmente chuva.

A mistura pode incluir granizo, chuva ou gelo. O Serviço Nacional de Meteorologia ainda não emitiu uma previsão para os totais de acumulação de neve. O AccuWeather.com previu entre 1 a 3 polegadas de neve para a região norte de New Jersey no sábado, com quase todo o estado sendo atingido por uma mistura de chuva, neve e gelo.

“É uma previsão complicada, nesta fase, tendo como base desde os Apalaches centrais até o Atlântico e o sul da Nova Inglaterra”, disse Dave Dombek, meteorologista sênior do AccuWeather.

A tempestade começará a atingir o Centro-Oeste dos EUA na sexta-feira (17), antes de avançar para a região Nordeste (18) no sábado (18). No início de domingo (19), o dia será seco e frio.

Enquanto isso, existe a possibilidade de chuva na noite de quarta-feira (15), pois as temperaturas caem para 35º graus (1.6º Celsius) durante a noite. Embora a quinta-feira também deva ser seca e com temperaturas semelhantes, o dia terá uma sensação muito diferente, já que os ventos a noroeste de 40 km/h devem atingir rajadas de 80 km/h. Os avisos de vento provavelmente serão emitidos pelo serviço meteorológico.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta com relação ao vento, a partir das 9 horas da manhã da quinta-feira (16) até as 7 horas da noite, abrangendo todos os 21 condados de New Jersey, além de Nova York e leste da Pensilvânia, incluindo a Filadélfia e seus subúrbios. O comunicado diz que algumas rajadas podem ser fortes o suficiente para derrubar objetos não seguros, como latas de lixo, derrubar galhos de árvores e causar algumas quedas de energia.

Há também um risco de tempestade de neve na quinta-feira (16) ao longo da rodovia Interestadual 78, principalmente na Pensilvânia, perto da divisa com New Jersey, informou o serviço meteorológico. As temperaturas caem na sexta-feira (17), com máximas quase a 30º graus (-1º Celsius) e céu ensolarado.

A previsão indica que as temperaturas mais baixas permaneçam até a 2ª metade de janeiro, à medida que a frente de ar polar avança rumo à região nordeste dos EUA, de acordo com a Accuweather.