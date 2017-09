NJ: Diminui vantagem democrata em eleição para governador

Phil Murphy lidera a oponente Kim Guadagno por 13% no Estado Jardim

Uma nova pesquisa revelou que o candidato democrata Phil Murphy lidera a oponente republicana Kim Guadagno por 13% na disputa para substituir o atual Governador Chris Christie. A diferença é menor que mostraram outras pesquisas.

Murphy, ex-embaixador americano na Alemanha e antigo executivo da Goldman Sachs, tem o apoio de 42% dos eleitores no Estado Jardim, conforme o estudo realizado pelo canal de TV Fox News, na quinta-feira (21). Já Guadagno, governadora interina de Christie, tem 29%.

Outras pesquisas de opinião com relação à disputa revelaram Murphy com pelo 20% de vantagem, incluindo a realizada pela Quinnipiac University semana passada, que mostrou o candidato democrata com 25% de liderança. Estudos anteriores indicaram que Murphy tinha conquistado 50% do eleitorado. Entretanto, a pesquisa da Fox News indicou que 19% dos eleitores no Estado Jardim, 1 entre 5, permanecem indecisos a menos de 2 meses das eleições em 7 de novembro. Isso inclui 14% dos republicanos, 16% dos democratas e 33% dos independentes.

“Apesar de Murphy possuir uma considerável vantagem, inúmeros eleitores ainda não se decidiram”, disse o pesquisador democrata Chris Anderson, que realizou a pesquisa da Fox News com o pesquisador republicano Daron Shaw.

Anderson acrescentou que “se os eleitores indecisos decidirem desproporcionalmente por Guadagno, então, a disputa poderar se tornar mais acirrada”.

New Jersey está a 2 meses de escolher o novo governador que substituirá Chris Christie. Uma porcentagem maior de democratas apoiam Murphy (74%) que os republicanos apoiam Guadagno (68%).