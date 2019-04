NJ: Especialistas preveem chuvas pesadas no final de semana

Na manhã de sábado (13), pancadas de chuvas poderão ocorrer na maior parte do período

Conforme meteorologistas, a previsão é de chuva na noite de sexta-feira (12), antes da chegada da frente fria que passará sobre New Jersey, informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). Já na manhã de sábado (13), pancadas de chuvas poderão ocorrer na maior parte do período. Algumas áreas no Estado Jardim poderão acumular de 1.5 (3.8 cm) a 1.75 polegadas (4.4 cm) de chuva até o horário da estiagem, ainda na manhã de sábado.

Especialmente na metade norte do estado, a tarde de sábado poderá se manter seca e morna, apesar do céu densamente nublado, adiantou Alex Staarmann, meteorologista do NWS em Mount Holly. Entretanto, pancadas de chuva poderão ocorrer no litoral ao sul, caso a frente fria permaneça próxima à região. A temperatura do ar poderá atingir entre 75º (23.8º Celsius) a até 79º graus (26.1º Celsius), caso os raios de sol ultrapassarem as nuvens, acrescentou.

Duas tempestades tendem a provocar chuvas pesadas na maioria de New Jersey entre a noite de sexta-feira (12) e a manhã de domingo (14).

O domingo tende a ser nublado, com a possibilidade de chuvas e trovoadas na parte da tarde e noite. Grande parte da chuva poderá cair na noite e madrugada de domingo e poderá perdurar até a manhã de segunda-feira (15).