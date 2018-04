NJ: Especialistas preveem neve na segunda-feira (2)

Algumas áreas no Estado Jardim poderão acumular até 4 polegadas (10 cm)

Os residentes em New Jersey não devem ainda guardar as pás e casacos, pois os especialistas preveem uma nevasca rara em abril na manhã de segunda-feira (2). Calcula que o acúmulo de gelo no geral será entre 1 polegada (2.5 cm) a 3 polegadas (7.6 cm) e poderá provocar lentidão no tráfego durante o horário de pico pela manhã. Algumas áreas no estado poderão acumular até 4 polegadas (10 cm).

Os especialistas preveem que a neve caírá em todo o Estado Jardim, mas o período mais intenso será entre às 6 horas da manhã e meio-dia ao longo das rodovias I-78 e I-95, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).

“A neve cairá de forma pesada o suficiente em algumas áreas que, não importa o quanto o solo esteja quente, ela acumulará”, informou o NWS nas previsões de sábado (31) de manhã.

A boa notícia: Toda a acumulação de neve derreterá até o final do dia. A segunda-feira (2) fria começará com a temperatura em torno dos 30º graus (-1º Celsius) na madrugada e durante o dia subirá para 40º graus (4º Celsius).

Entretanto, o final de semana será quente e com céu claro. A temperatura tende a se manter em torno dos 50º graus (10º Celsius) no sábado (31) e domingo (1). Já a noite, a temperatura cairá para os 30º graus (-1º Celsius).