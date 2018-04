NJ: Especialistas preveem neve para noite de quinta-feira (5)

Após a quinta-feira (5) ensolarada e fria, a chuva pode cair no Estado Jardim na manhã de sexta-feira (6)

Cansado de pisar na neve em New Jersey? A primavera já começou oficialmente há 2 semanas, entretanto, os meteorologistas previram que o clima de inverno permanecerá o mesmo no Estado Jardim pelos próximos dias. Os especialistas anteciparam a possibilidade de neve na noite de quinta-feira (5) e no sábado (7).

“Definitivamente, eu penso que teremos mais quedas de neve”, disse Sean Rowland, meteorologista do WeatherWorks, no Condado de Warren. “Eu não acho que nós já deixamos para trás completamente” o inverno em abril.

É muito provável a possibilidade da queda de neve na noite de quinta-feira (5). O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) detalhou a probabilidade de queda leve de neve nos condados de Sussex, Warren, Morris, Hunterdon, Somerset, Middlesex e Mercer. A neve poderá tornar o asfalto escorregadio, embora o fenômeno seja corriqueiro, a não ser o fato de que ocorrerá na primeira semana de abril.

O AccuWeather informou que somente a região norte do estado terá flocos esparsos de neve (flurries) na madrugada de quinta (5) para sexta-feira (6). Já as outras áreas no estado terão uma mistura de neve e chuva. Caso isso não ocorra, quinta-feira será somente um dia com temperaturas abaixo do normal para essa época do ano.

Uma das responsáveis pelas condições climáticas é a frente de ar frio que desce do Canadá na quinta-feira (5) e permanecerá na região até a terça-feira (10), explicou Sean. “Está frio o suficiente para permitir a queda de neve em algumas áreas. Caso as coisas aconteçam no momento certo, nós não corremos o risco de ter apenas uma frente fria, mas talvez até duas frentes que possam provocar a queda de neve”.

A variação climática em New Jersey começou na manhã de quarta-feira (4), com a temperatura girando em torno dos 60º graus (15º Celsius), caindo com a chegada da frente fria no final da tarde. No início da noite ventos entre 50 mph a 55 mph podem passar pela região; fazendo com que a temperatura caia mais ainda.

Após a quinta-feira (5) ensolarada e fria, a chuva pode cair no Estado Jardim na manhã de sexta-feira (6), entretanto, ela poderá se transformar em neve na região norte e mais altas do estado, previu Rowland. Outra frente fria poderá trazer chuva ou chuva congelada ainda na noite de sexta-feira, alertou ele. Então, outra frente fria poderá provocar a queda de neve na região sul de New Jersey no sábado (7) durante o dia ou à noite.

Caso a frente fria suba no sentido norte, Rowland informou que há a possibilidade da neve cair em todo o Estado Jardim, entretanto, ainda é cedo demais para calcular o nível de neve que se acumulará. Enfim, o inverno ainda não acabou, mesmo que a primavera tenha começado oficialmente há 3 semanas, antes das condições climáticas típicas da primavera chegarem à região.