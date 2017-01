NJ: Especialistas preveem neve para segunda-feira (30)  

Os ventos baixarão a sensação térmica, favorecendo uma frente fria que poderá trazer alguma neve leve para a área

Embora as temperaturas de fim de semana em New Jersey possam alcançar os 40º graus (4º Celsius), os ventos baixarão a sensação térmica, favorecendo uma frente fria que poderá trazer alguma neve leve para a área.

Uma frente fria vinda de Alberta tende a passar através da região na segunda-feira (30), trazendo neve leve a algumas partes do estado, de acordo com a AccuWeather. O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) informou a possibilidade de acúmulo de neve, provavelmente menos de uma polegada, poderá ocorrer na região sul de New Jersey, possivelmente impactando o trânsito na manhã de segunda-feira (30) nessa região.

Aparentemente, os moradores em New Jersey podem manter seus sopradores de neve guardados por enquanto, apesar de estarmos nos aproximando do fim de janeiro.

Ainda no sábado (28), a temperatura ficará em torno dos 44º graus (6º Celsius) durante o dia parcialmente nublado, segundo o NWS. Os ventos ficarão entre 13 mph e 17 mph, chegando a 28 mph, baixando a sensação térmica para 30º graus (-1º Celsius).

Os ventos vão acalmar um pouco na noite de sábado, caindo para entre 6 e 10 mph, mas as temperaturas também caem para 20º graus (-6º Celsius), informou o NWS.

O domingo (29) tende a ser de céu parcialmente ensolarado, com temperaturas novamente subindo para 42º graus (5º Celsius), mas os ventos retornam entre 6 e 14 mph, novamente baixando a sensação térmica para 30º graus (-1º Celsius). À noite, os ventos caem para entre 3 e 8 mph, as temperaturas também caem 20º graus, segundo o NWS.