NJ: Especialistas preveem tempestade para terça-feira (31)  

Segundo meteorologistas, a tempestade ainda não se formou, portanto, é cedo demais para previsões

Mais um final de semana se aproxima e os meteorologistas analisam a possibilidade de uma tempestade de inverno que poderá passar por New Jersey. A questão é que tal tempestade ainda não se formou e os computadores projetam rotas e possibilidades diferentes, dificultando as previsões se o Estado Jardim será atingido por neve, chuva, a combinação dos dois ou quase nada.

“Ainda é cedo demais para ter certeza”, disse Kristin Kline, meteorologista do Serviço Climatológico Nacional (NWS) em Mount Holly. “Há a possibilidade de que uma tempestade atinja a área” na terça (31) ou quarta-feira (1).

“Há indícios de que ela (tempestade) possa rumar para o mar, portanto, não afetando muito a região”, acrescentou. “Entretanto, existe a possibilidade de que ela afete a área. Há tantas dúvidas nesse momento para garantir o que irá acontecer”.

Kline e outros especialistas frisaram a temperatura em New Jersey, que aumentará e atingirá os 50º graus (10º Celsius) no final de semana e se manterá em torno de 40º graus (4º Celsius) no início da semana, o que é frio o suficiente para permitir a formação de neve, caso a tempestade suba a Costa Atlântica.

Com tanta incerteza nas previsões do tempo para a próxima semana, Kline aconselhou os moradores no Estado Jardim a assistirem, esperarem e estarem preparados para mudar os planos de viagem, se as condições climáticas piorarem.