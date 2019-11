NJ: Ex-namorado de babá desaparecida é encontrado morto

John Ozbilgen, de 29 anos, enforcou-se na garagem da residência dos pais dele em Freehold Township (NJ)

O corretor da bolsa de valores e ex-namorado da babá Stephanie Parze, que é suspeito no desaparecimento da jovem, enforcou-se em sua residência, informaram as autoridades, na manhã de sexta-feira (22). John Ozbilgen, de 29 anos, foi encontrado morto na garagem da casa da família dele em Freehold Township (NJ).

“Até o momento, nós não acreditamos que a morte dele seja suspeita”, informou um representante da Promotoria Pública do Condado de Monmouth, acrescentando que a investigação continua.

O advogado de Ozbilgen, Robert Honecker Jr., informou que tomou conhecimento da morte de seu cliente e que se encontraria com os familiares dele. Já o pai de Parze, Edward, informou que estava em contato com as autoridades para obter mais detalhes sobre a morte de Ozbilgen.

“Agora, nós estamos simplesmente conseguir informações”, disse ele.

Em setembro, Stephanie Parze, uma esteticista de 25 anos, apresentou uma queixa de violência doméstica contra Ozbilgen, o namorado com quem ela havia se separado e reatado diversas vezes. Anteriormente, ele havia enfrentado a mesma acusação 2 vezes no início de 2019, informaram as autoridades. Após o desaparecimento de Parze em 30 de outubro, ele foi acusado “pessoa de interesse” no caso. As autoridades vasculharam o celular dele e descobriram pornografia infantil, incluindo imagens envolvendo crianças de 3 anos de idade sendo abusadas sexualmente e foi preso na sexta-feira (8) pelo crime.

Além disso, a investigação no celular de Ozbilgen também revelou que ele havia enviado 10 mensagens de texto furiosas a noite antes que ela desapareceu.

“Os detetives descobriram que o réu enviou mensagens de texto e no Facebook a Farze na noite anterior ao desaparecimento dela”, detalhou Caitlin Sidley, promotora do Condado, durante a audiência de Ozbilgen, em terça-feira (19), relacionada à pornografia infantil, argumentando que ele deveria ser preso sem direito à fiança. Ozbilgen foi liberado e Robert informou que o cliente dele negou as acusações.

Parze desapareceu depois de ter ido ao show da cartomante Cindy Kaza no Stress Factory Comedy Club em New Brunswick com a mãe dela, 3 irmãs e outros parentes, em 30 de outubro. Os familiares dela a viram pela última vez quando Stephanie deixou a casa dos pais dela em Freehold (NJ), após retornar do show e voltava para a casa dela, a 11 km de distância.