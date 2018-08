NJ: Fim de semana prolongado tem previsão de chuva

A possibilidade de chuva ocorrerá depois da semana de dias ensolarados e a onda de calor, que tende a retornar na próxima semana

O Serviço Meteorológico Nacional (NWS) previu que o fim de semana prolongado do Feriado do Dia do Trabalho será de chuva em algumas áreas de New Jersey e na região nordeste dos EUA. A possibilidade de chuva ocorrerá depois da semana de dias ensolarados e a onda de calor, que tende a retornar na próxima semana.

Na sexta-feira (31), alguns residentes em New Jersey acordaram com o céu nublado a grande possibilidade de chuva. As tempestades de verão neste final de semana serão “concentradas”, ou seja, alagando algumas áreas, mas ausentes em outras a poucas milhas de distância, segundo o NWS.

Apesar de a chuva, provavelmente, não cair durante todo o final de semana prolongado, a AccuWeather previu que dias completamente secos serão pouco prováveis desde o sábado até o Feriado do Dia do Trabalho, na região do meio-atlântico.

Os moradores no sul do Estado Jardim sofrem mais o risco de terem o final de semana com pancadas de chuva esparsas e trovoadas. O sol pode aparecer na região nordeste e na maioria do litoral em New Jersey, na segunda-feira (3).

Na manhã de sexta-feira (1), algumas áreas no sul de New Jersey tiveram chuvas fortes, com o NWS acumulando entre 4 a 5 polegadas de chuvas em muitas cidades no Condado de Burlington. O New Jersey Weather & Climate Network, sediada na Universidade de Rutgers, registrou 1.71 polegada de chuva em Dennis Township, no Condado de Cape May, 1.52 polegada nos condados de Columbus e Burlington, e 1.14 polegada em Egg Harbor Township, no Condado Atlantic.

Até sexta-feira (31), a maioria das áreas no sul de New Jersey teve menos chuva em agosto que a maior parte do norte, segundo dados do climatologista David Robinson, da Universidade Rutgers.

Dependendo de quanta chuva caia na sexta-feira (31), esse mês de agosto poderá ser considerado o mais “molhado” na história do norte de New Jersey. A previsão para o fim der semana é: Sábado (1), nublado, 78º graus e 30% de chance de chuva. Domingo (2), parcialmente ensolarado, 84º graus e 40% de chance de chuva. Segunda-feira (3), parcialmente ensolarado, 87º graus e 30% de chance de chuva.