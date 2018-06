NJ: Gato é batizado de “Hellman’s” por cabeça presa em jarro

Um motorista avistou o felino com a cabeça dentro de um pote de maionese

Um gato de rua com preferência especial por maionese teve que ser resgatado depois de ter a cabeça presa num jarro de Hellman’s, informaram os agentes no santuário do Condado de Hunterdon. Eles conseguiram encurralar o animal e leva-lo ao veterinário.

Um motorista que passava no local viu o gato, um macho com menos de 1 ano de vida, na sexta-feira (8), com a cabeça dentro de um jarro de vidro de maionese numa fazenda em Readington Township, disse Danielle Rice, diretora de operações do Tabby’s Place, um santuário de gatos na região de Ringoes em East Amwell. A cabeça do animal foi retirada do jarro, ele foi castrado e liberado na fazenda no domingo (10).

Os membros do Tabby’s Place souberam da situação através da postagem do motorista na rede social e no sábado (9) ele contatou a mulher que vive na fazenda. Ele alimenta o novo gato e outros de uma colônia que abriga os felinos na área.

Rice detalhou que tentou pegar o animal, sem sucesso, no estábulo, onde ele costuma caçar, mas o avistou do lado de fora da estrutura. “Há vários túneis no feno, então, ele continuou se escondendo lá e evitando as pessoas”, disse ela. “Eu vi esse gatinho com a cabeça presa dentro do jarro. Ele estava na grama”.

“Ele não duraria muito”, acrescentou. “Obviamente, ele não podia beber ou comer”.

O gato, agora batizado de Hellman’s, foi levado ao hospital veterinário local, onde foi sedado enquanto o jarro era removido e ele esterilizado. Rice não soube exatamente como o jarro foi removido, mas detalhou que seria difícil, se não impossível, para o animal ter se livrado sozinho. Nesses tipos de caso, a cabeça entra fácil porque as orelhas vão para trás, mas quando tentam sair elas não podem dobrar na direção oposta, explicou ela.

Rice informou que o gato ficou em observação durante a noite, antes de ser levado de volta à fazenda e liberado entre os outros animais. “Ele é um gato de rua”, comentou. “Ele estava tão feliz de voltar para casa. Ele estava surpreso”.

Mais informações sobre o santuário Tabby’s Place podem ser obtidas através do website: https://www.tabbysplace.org/donate.html