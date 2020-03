NJ: Governador anuncia teste de coronavírus gratis  para quem não tem seguro

O Governador Phil Murphy exigiu que hospitais e Centros de Saúde Federal Qualificados (FQHCs) não cobrem de pacientes os testes

Na sexta-feira (20), para garantir que indivíduos sem seguro de saúde tenham acesso aos testes para o coronavírus (COVID-19), a administração do Governador Phil Murphy exigiu que hospitais e Centros de Saúde Federal Qualificados (FQHCs) não cobrem de pacientes testes e serviços de diagnóstico relacionados de quem não possui seguro de saúde. através de um comunicado enviado à Associação Hospitalar de New Jersey e a Associação de Cuidados Primários de New Jersey, que inclui 23 FQHCs com mais de 120 filiais, a comissária de saúde de New Jersey, Judith Persichilli, disse que o custo dos testes e diagnósticos não deve ser uma barreira para nenhum dos residentes no estado.

“Todo morador em New Jersey com sintomas deve ter acesso ao teste COVID-19 se quisermos acabar com esta crise”, disse o Governador Phil Murphy. “A isenção das taxas de teste para os não segurados é uma etapa crítica para permitir que mais residentes não sejam infectados e permite identificar aqueles que já foram infectados para que possam obter os cuidados que precisam”.

“Para remover barreiras aos testes do COVID-19, o Departamento de Saúde está emitindo orientações aos hospitais e FQHCS para fornecerem testes de COVID-19 a qualquer residente de New Jersey que não tenha atualmente seguro de saúde e que não seja elegível para o Medicaid . Os hospitais e FQHCs devem cobrar do Estado esses custos através de programas de assistência médica”, disse Judith Persichilli.

No memorando da Associação Hospitalar de New Jersey, a Comissária acrescentou que os hospitais poderão enviar pedidos de reembolso ao programa de assistência social, que fornece subsídios aos hospitais pelos serviços prestados aos não-segurados. Os FQHCs poderão enviar os custos ao Uncompensated Care Fund.