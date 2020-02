NJ: Interstate 95 é a rodovia mais congestionada dos EUA

O aumento da demanda por entregas de caminhão e a reforma na ponte George Washington agravam a situação em Fort Lee (NJ)

Os problemas de trânsito em Fort Lee (NJ) são os piores nos EUA. Esse trecho da rodovia Interstate 95, onde ela se funde à Rota 4 continua a ser o mais congestionado do país, segundo um relatório divulgado na quarta-feira (19).

“Os motoristas e passageiros no norte de New Jersey estão familiarizados com esse funil e seus congestionamentos desde o amanhecer”, disse o Deputado Federal Bill Pascrell Jr. (D-9th Dist.), cuja jurisdição inclui Fort Lee.

O aumento da demanda por entregas de caminhão, a reforma na ponte George Washington, que já dura vários anos, além das estradas de acesso mantém a cidade no topo da lista dos municípios que sofrem com o congestionamento. Fort Lee manteve a liderança pelo 2º ano consecutivo. O cruzamento I-95/Rota 4 também ocupou o 1º lugar da lista em 2014, antes de ser ultrapassado pelo cruzamento das Interstates 85 e 285 na região norte de Atlanta (CA).

“No final do dia, nós estamos na região nordeste e lidando com uma infraestrutura que está envelhecendo bastante”, disse Gail Toth, diretora executiva da Associação dos Caminhões de New Jersey. “Nós somos muito velhos, nossas ruas foram construídas há muitos, muitos anos, realizamos construções próximas à essas vias. A expansão tornou-se quase impossível”.

O estudo realizado pelo Instituto Americano de Pesquisa dos Transportes, um grupo de pesquisas, utilizou dados do GPS de mais de 1 milhão de caminhões em 300 localidades ao longo de 2019. O tráfego avança em Fort Lee na média de 22.4 milhas por hora durante os horários de pico e nos horários mais tranquilos pula para 32.4 mph.

“Você tem uma população imensa que demanda produtos de consumo que são transportados por caminhões e temos vias limitadas para entrar e sair de New York City”, disse Rebecca Brewster, presidente do Instituto.

Um trecho da I-287 em Piscataway (NJ) foi o único outro trecho em New Jersey que ficou entre os 100 primeiros mais congestionados, ou seja, em 70º lugar. O Texas possui a maior quantidade de vias congestionadas entre as 100 mais, totalizando 11. Nova York possui 7 e Pensilvânia tem 6.

O relatório foi emitido durante o esforço do Congresso em redigir uma nova proposta envolvendo transportes para substituir a lei atual que expirará em 30 de setembro.

“Este relatório poderia soar como alarme para os legisladores que o custo de não fazer nada é alto demais e serve de guia para direcionar os investimentos para resolver a crescente crise na infraestrutura da nação”, disse Chris Spear.

O Presidente Donald Trump, que prometeu fazer da infraestrutura uma prioridade, ao invés disso voltou a atenção para outros assuntos. A proposta inicial dele reservaria US$ 200 bilhões em verba federal para a construção. O resto da verba viria de fontes locais e privadas para pagar o plano de US$ 1.5 trilhões.

Uma forma possível de reduzir o congestionamento seria tirar os motoristas de seus carros, mas os problemas enfrentados pelo NJ Transit fazem com que os passageiros não tenham escolha a não ser dirigir, explicou Toth.

“Realmente, não existe alternativa que seja atraente o suficiente para tirar as pessoas dos carros”, acrescentou. “Até que eles não apresentem uma alternativa atraente, nós não tiraremos ninguém das estradas”.