NJ: Rejeitado pedido de suspensão na reforma de fianças

Mudanças radicais no sistema estadual que determina fianças agendadas para entrarem em vigor no início de 2017 não serão suspensas, apesar dos pedidos de alguns condados em New Jersey preocupados com o custo de implantação de tais reformas. A reclamação apresentada pela Associação de Condados de New Jersey (NJAC) argumentou que os condados serão forçados a cumprir um mandato estadual que foi rejeitado pelo Conselho de Mandatos Locais (CLM), um órgão obscuro que possui o poder de invalidar leis consideradas sacrifício inconstitucional pelos governos locais. O CLM, alegando que a verba provida pelo Estado não é suficiente para a contratação de mais funcionários e atualização dos tribunais, planejava atrasar a implantação.

“Embora o NJAC apoie a reforma na justiça criminal e a considera uma boa política, nós estamos desapontados que o Conselho tenha negado o nosso pedido, uma vez que tal reforma implicará na dificuldade financeira no imposto predial pago pelos contribuintes em todo o estado”, disse John Donnadio, diretor executivo do NJAC.

Os custos calculados que a reforma gerará variam de forma significativa, um estudo estimou em US$ 215 milhões para todo o estado. No pedido de suspensão, a associação dos condados alega que a reforma custará para cada condado no mínimo US$ 29 milhões.

“Nós apoiamos os dados apresentados em nosso caso”, acrescentou John.

As mudanças, entre outras coisas, substituirá o sistema estadual de pagamento de fianças em dinheiro com um que decidirá manter o réu preso tendo como base o seu risco à comunidade e está agendado para vigorar em janeiro de 2017.