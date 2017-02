NJ: Temperatura atingirá 70º graus na quinta-feira

O recorde em Newark de 68º graus ocorreu em 23 de fevereiro de 1985 e tende a ser superado

A terça-feira (21) foi considerada por especialistas um dia agradável para os padrões de final de fevereiro; com 5º a 10º graus acima do normal para essa época do ano. Já na quarta-feira (22), o clima em New Jersey tende a ser de céus nublados e temperatura em torno dos 60º graus (15º Celsius).

Na quinta-feira (23), a temperatura alcançará os 70º graus (21º Celsius) e o dia será de céu parcialmente ensolarado, com a possibilidade de pancadas de chuvas na parte da tarde. O recorde em Newark de 68º graus ocorreu em 23 de fevereiro de 1985 tende a ser superado.

As temperaturas mais altas registradas em Trenton e Atlantic City foram de 72º graus (22º Celsius) em 1985 e 74º graus (23º Celsius) em 1874, respectivamente.

Já na sexta-feira (24) e sábado (25) a temperatura ficará em torno dos 60º graus (15º Celsius), antes de cair para 40º graus (4º graus) no domingo (26). É possível que chova na sexta-feira e sábado.

Na segunda-feira (27), a temperatura alta ficará em torno de 56º graus (13º Celsius) em Newark, 59º graus (15º Celsius) em Atlantic City e 57º graus (13º Celsius) em Trenton.