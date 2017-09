NJ terá 2 linhas novas de barcas para NY

Os serviços entrarão em funcionamento a partir de 2 de outubro

Na segunda-feira (25), o Prefeito Steven Fulop, o presidente e fundador da NY Waterway, Arthur E. Imperatore, e o CEO da Mack-Call Realty, Michael J. DeMarco, anunciaram duas nova linha de barcas em Harborside que serão inauguradas na segunda-feira, 2 de outubro.

O Harborside Terminal Downtown disponibilizará viagens diárias até o West 39th Street Ferry Terminal em Midtown Manhattan (NY) e ao terminal Brookfield Place/Battery Park City na região baixa de Manhattan. O novo terminal em Jersey City fica na 210 Hudson St. e é próximo ao Hudson-Bergen Light Rail, a estação do PATH em Exchange Place e ônibus da NJ Transit nas rotas 80 e 82.

“O Harborside tem agora o pacote de trânsito completo”, disse DeMarco, cuja companhia é responsável por grande parte da revitalização de Harborside. “A barca provê conexão direta ao PATH e o trem leve e Harborside possui 3.500 vagas de estacionamento para quem circula de carro. Além disso, os passageiros podem esperar confortavelmente pela barca dentro do Harborside Atrium, que foi reformado recentemente”.

O serviço entre Harborside e o terminal West 39th Street funcionará de segunda a sexta-feira, das 6:30 e 9:50 am e 4:00 e 7:38 pm, com as barcas saindo a cada 30 minutos. A passagem única custa US$ 8, US$ 75 para 10 viagens e US$ 274,50 pelo bilhete mensal.

O serviço entre Harborside e Brookfield Place/Battery Park City funcionará de segunda a sexta-feira, das 6:40 am às 9:00 pm, com as barcas saindo a cada 15 minutos. A passagem custa US$ 6 para a viagem única, US$ 56,50 para 10 viagens e US$ 196 o bilhete mensal.

A NY Waterway comparará a Billybey Ferry Company, o que fará com que a companhia, com sede em Weehawken, seja a única a operar o serviço de transporte de passageiros por barcas no rio Hudson.