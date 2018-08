No Brasileirão a bola não para de rolar no PFC

O Campeonato Brasileiro segue com tudo no PFC! As emoções começam no sábado, dia 04/08, com Botafogo e Santos, às 15h40 no Engenhão. A grande novidade no Peixe é a chegada do técnico Cuca, que não conta com o jogador Sasha, lesionado.

Na sequência, às 18h40, a maratona de jogos entre Grêmio e Flamengo continua. Após primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, os times voltam a se encontrar na Arena Grêmio, agora pela Série A.

Fechando o sábado, o Corinthians recebe o Atlético Paranaense em casa às 21h00.

No domingo, 05/08, o Vitória tem um confronto duro com o Cruzeiro no Barradão. O jogo terá início às 15h40. Em busca de um substituto para Vagner Mancini, a diretoria do Leão entrou em contato com Abel Braga, Jair Ventura e Roger Machado, mas recebeu respostas negativas dos três técnicos. Às 18h40, é a vez de Sport e Chapecoense duelarem na Ilha do Retiro.

Na segunda 06/08, Atlético Mineiro e Internacional têm encontro marcado às 18h30 no estádio Independência. Os últimos dias do Colorado foram marcados por homenagens ao jogador D`Alessandro, que completou 10 anos no clube.

Encerrando os destaques, o Santos viaja à Fortaleza para encarar o Ceará na quarta, dia 08/08, às 19h10, no Castelão.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVO pelo PFC de 3 a 9 de agosto (horários de Brasília).