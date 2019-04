Noivos acusados de traficar drogas são presos rumo ao casamento

Daniel Zapata de los Santos e Angelixs Martinez Zayas são acusados de distribuição de drogas Classe A

Na quarta-feira (17), os noivos Daniel Zapata de los Santos, de 34 anos, e Angelixs Martinez Zayas, de 20 anos, foram presos quando seguiam para o casamento. Eles são acusados de traficar drogas no apartamento em que moram na Belmont St., em Brockton (MA). As informações são do canal de TV local CBS Boston WBZ-4.

“Os policiais vasculharam o apartamento no terceiro andar e confiscaram 105 gramas de Fentanyl e mais de 50 gramas de craque numa prateleira no banheiro. Além disso, eles confiscaram uma balança digital e uma cédula de identidade de Daniel Zapata de los Santos”, informaram as autoridades.

Os investigadores suspeitam que Daniel tenha forjado uma carteira de motorista emitida em Porto Rico.

Os policiais detalharam que “pouco depois das 11 horas da manhã, nós prendemos Zapata de los Santos em companhia de namorada dele durante uma parada de trânsito na esquina da Warren Avenue e Hervey Street. Na ocasião, policiais os notificaram do mandado de busca e que eles foram acusados de posse de drogas”.

O casal enfrenta 5 acusações de distribuição de drogas Classe A, duas acusações de traficar Fentanyl, craque e conspirar para violar as leis de combate às drogas. Além disso, Daniel é acusado de forjar documento, posse de documento fraudulento e fraude de identidade.

Zayas é acusada de expor menores ao perigo. O Departamento de Crianças & famílias (DYFS) foi notificado.