Nome de Trump é removido de cassino em NJ

O nome do atual presidente dos EUA foi retirado da entrada do cassino pelo calçadão, na praia em Atlantic City

O nome do Presidente Donald Trump foi removido da fachada do cassino em Atlantic City que exibia sua marca desde 1990, publicou o jornal Press of Atlantic City.

O nome “Trump” não está mais na entrada no calçado do agora fechado Trump Taj Mahal Casino Resort, indicou a reportagem.

Em 2015, um acordo entre o bilionário e o novo proprietário, Carl Icahn, exigia que o nome do atual presidente dos Estados Unidos fosse removido até março de 2017, caso o imóvel não fosse reformado.

O nome de Trump ainda está na entrada principal e na torre do hotel, segundo o artigo.