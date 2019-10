Nome de Trump é retirado de 2 pistas de patinação em NYC

Desde a década de 80, Trump administra dois rinques em Manhattan (NY), sob um contrato com a cidade que deve ser renovado em 2021

O sobrenome do Presidente Donald Trump foi retirado de duas pistas de gelo, incluindo uma mencionada com destaque em seu livro best-seller “The Art of the Deal”, no Central Park, em Manhattan (NY). A organização Trump, que ainda administra a pista Wollman perto da margem sul do parque e a pista Lasker ao norte, removeu a palavra “Trump” dos painéis externos, balcões de aluguel de skate e outras áreas.

“Não solicitada, a organização Trump nos notificou no final de agosto que planejava mudar a marca na pista”, disse Crystal Howard, porta-voz do Departamento Municipal de Parques & Jardins.

Desde a década de 80, Trump administra as duas pistas, sob um contrato com a cidade que deve ser renovado em 2021. Wollman Rink abriu esta semana para a temporada de inverno e a Lasker Rink está programada para abrir no final de outubro. A saga de como Trump assumiu e atualizou Wollman Rink foi destaque entre várias transações bem-sucedidas do atual presidente dos EUA em seu livro “The Art of the Deal” (A arte do negócio, em português).

Entretanto, na terça-feira (22), o cartaz no rinque de Wollman informava: “Central Park Wollman Rink” sem mencionar o sobrenome “Trump”, e o cartaz vermelho de Trump no balcão de aluguel de skate foi encoberto, exceto a letra “T”.