Nova marina no Liberty State park enfurece ativistas

Os opositores alegam que o projeto bloquearia a vista e prejudicaria a vida selvagem

Os ativistas defensores do Liberty State Park estão alertando para a possibilidade de construção de uma marina privada no final sul do parque. Eles alegam que a estrutura bloquearia a paisagem, limitaria o acesso do público ao parque e poderia prejudicar a vida selvagem. O Estado não se pronunciou sobre o assunto, informando somente que qualquer mudança na área deve passar por um “processo público”. Entretanto, ativistas como Sam Pesin, que lidera o grupo Amigos do Liberty Park, alega uma segunda marina “arruinaria” o final sul do parque.

“É lá aonde famílias urbanas vão para relaxar e aproveitar piqueniques, onde as pessoas vão para admirar a vista aberta do porto, essa visão fantástica e panorâmica”, disse ele. “Trata-se de uma área sagrada e sem preço, pois fica bem atrás da estátua da liberdade”.

A última vez em que a administração Christie apresentou a ideia de gerar mais verba para o parque de 1.200 acres, um projeto de 2015 incluía construções particulares como um hotel e um anfiteatro. Na ocasião, Pesin liderou uma coalisão formada por grupos locais e legisladores em oposição e o Estado desistiu do plano.

O parque é operado tendo como base o orçamento de US$ 3.5 milhões.