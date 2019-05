Nova ponte entre NJ e PA cobrará pedágio a partir deste verão

A construção está atualmente em sua segunda fase e espera-se que seja concluída em 2020

Os motoristas que atravessam a Scudder Falls Bridge na direção à Pensilvânia serão cobrados pedágio a partir de 10 de julho. A ponte está em construção desde 2017 e o novo pedágio “garantirá que os usuários paguem pelas significativas melhorias na infraestrutura de transporte resultantes do atual projeto de construção”, segundo autoridades.

Todo o projeto, que inclui melhorias na estrada e no desvio para as rodovias I-95 e I-295, calçada para pedestres, ciclovia e barreiras de redução de ruído deverão ser concluídos em 4 anos e meio e custarão US$ 534 milhões.

Os motoristas não precisarão parar ou desacelerar para pagar o pedágio. A ponte usará um sistema de pedágio totalmente eletrônico (AET). Os motoristas com E-Z Pass automaticamente serão debitados US$ 1,25 em suas contas. Aqueles sem E-Z Pass terão suas placas digitalizadas através de “pedágio por placa” e terão uma fatura no valor de US$ 2,60 enviada a eles.

Aqueles que frequentemente dirigem para a Pensilvânia e possuem contas E-ZPass de New Jersey receberão um desconto de 40%. Um motorista que fizer 16 viagens sobre qualquer ponte com pedágio sobre o Rio Delaware em 1 mês terá sua taxa reduzida para US$ 75 centavos.

A construção está atualmente em sua segunda fase e espera-se que seja concluída em 2020. Esta fase está focada na construção do novo vão mais alto da estrutura e no alargamento do cruzamento com a rodovia PA I-95, na Saída 49 para a ponte.