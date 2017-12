Nova York lidera a perda de residentes nos EUA

O custo de vida alto e a falta de oportunidades econômicas no norte do estado podem ser fatores influenciadores

Ao longo de 2016, Nova York continuou a perder mais residentes para outros estados do que ganhou, embora a população local tenha aumentado em decorrência do fluxo contínuo de imigrantes, revelou dados do Censo. Durante o período de 12 meses, com final em 1 de julho, o Empire State perdeu 190.508 residentes para outros estados. O fluxo totalizou mais de 1 milhão de pessoas desde 2010; o mais alto que qualquer estado, segundo o Empire Center, um grupo de ativistas fiscais.

A perda líquida desde 2010 é na realidade menos que a saída de quase 1.6 milhão durante o período de 2000 a 2007, detalhou E.J. McMahon, do Empire Center. “As histórias continuam a ser a falta de oportunidades econômicas no norte do estado e na parte sul o custo (de vida)”, disse ele. “A cidade (região metropolitana de Manhattan) e a parte sul não conseguem manter as pessoas porque não há moradia barata o suficiente”.

A administração rebateu o comentário. “É sob essa administração que o imposto de renda teve teto, os impostos sobre a renda foram reduzidos a níveis recordes, o desemprego na região norte do estado foi cortado pela metade, as vagas no setor privado atingiram o nível mais alto, a hora mínima trabalhada subiu para US$ 15 e o estado aprovou um programa de habitação barata de US$ 20 bilhões”, disse Morris Peters, porta-voz do orçamento de Cuomo.

Entre 2016 e 2017, Nova York ficou em 3º lugar, atrás da Califórnia e Flórida, em atrair imigrantes, revelaram os dados. Com quase 400 mil residentes novos, Texas apresentou o ganho populacional mais alto. Já a Flórida ganhou 327.811 pessoas. Caso a tendência continue, Nova York corre o risco de perder mais um assento no Congresso. O Empire State já teve uma vez 45 membros no Congresso e atualmente possui 27.