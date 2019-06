Novas câmeras multarão motoristas que bloquearem pistas de ônibus em NY

Proposta autoriza mais instalações de câmeras e amplia o horário de patrulhamento nas pistas exclusivas

Na sexta-feira (21), legisladores de Nova York aprovaram a instalação de mais câmeras que registram os veículos que bloquearem as pistas destinadas aos ônibus na cidade. Atualmente, as câmeras estavam limitadas a patrulhar 16 rotas de ônibus no município, o que destoava do plano do Prefeito Bill de Blasio de pintar no asfalto mais pistas exclusivas para ônibus nos 5 distritos.

A medida estava incluída no orçamento que o Governador Andrew Cuomo assinará; concedendo às autoridades municipais passe livre para fortalecer o direito de circulação dos ônibus e agilizar o serviço que atende diariamente 2 milhões de passageiros. A nova lei elimina o limite de horário para multas e estabelece multas para carros que estacionarem em fila dupla ou obstrua as pistas. Atualmente, as câmeras são permitidas a operarem das 6:00 am às 10:00 pm.

Os motoristas serão multados em US$ 50 a primeira vez num determinado ano, US$ 100 pela segunda vez, US$ 200 na terceira e US$ 250 nas vezes adicionais. Avisos de alerta serão emitidos durante os 60 dias depois que as câmeras forem instaladas nas rotas.

A nova legislação representa uma vitória para os ativistas defensores dos transportes públicos em Nova York, que lideram a campanha para tornar os ônibus uma alternativa melhor para os passageiros.

“Nos sabemos que pistas exclusivas para ônibus funcionam, mas quando carros estacionam ou trafegam ilegalmente nestas faixas exclusivas, eles provocam atrasos nos ônibus, além de engarrafamentos envolvendo outros veículos”, disse Bick Sifuentes, diretor da Campanha do Transporte do Tri-State. “Agora, essa atividade ilegal será desencorajada justamente e regularmente”.

O porta-voz da Aliança dos Passageiros, Danny Pearlstein considerou a legislação “uma injeção de ânimo” no serviço de ônibus. “Eu acho quer isso reflete a onda de mudança em Albany para os passageiros, especialmente depois que tivemos o preço do congestionamento no orçamento para consertar o metrô”, disse ele.