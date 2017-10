Novas medidas de segurança em aeroportos entram em vigor

A nova diretriz envolve desde passageiros internacionais a cidadãos americanos

Desde quarta-feira (25), entram em vigor as novas medidas de segurança referentes a todos os voos que chegam aos aeroportos dos EUA e envolvem estrangeiros e cidadãos americanos. As mudanças incluem a possibilidade de os passageiros serem interrogados pelos funcionários das companhias aéreas, informou o governo federal.

As companhias aéreas americanas e as internacionais devem acatá-la, afetando todos os 2.100 voos de todas as partes do mundo com destino aos EUA. A nova diretriz é muito mais ampla que a proibição anterior da administração Trump do uso de laptops no interior de cabines de algumas linhas aéreas; que se limita a 10 cidades no Oriente Médio e suas companhias.

As novas regras geraram confusão. Enquanto 5 companhias aéreas internacionais informaram que iniciariam os interrogatórios de segurança na quinta-feira (26), cada uma delas detalharam versões diferentes sobre como o procedimento será realizado, desde o preenchimento de formulários a perguntas verbais feitas pelos empregados das linhas áreas. Já outras companhias insistiram que as operações permanecerão as mesmas.

“As medidas de segurança envolvem todos os indivíduos, desde passageiros internacionais a cidadãos americanos de todos os pontos de origem no planeta”, disse Lisa Farbstein, porta-voz do Departamento de Segurança no Transporte (TSA). “Essas novas medidas impactarão todos os voos em aeroportos que servem linhas com destino aos Estados Unidos”.

A nova diretriz entrou em vigor no final do prazo de 120 dias, após o cancelamento da proibição do uso de laptops imposta à algumas companhias aéreas do Oriente Médio. Ela inclui “o aumento nas inspeções de aparelhos eletrônicos pessoais” e na vigilância nas imediações de aeronaves e terminais de aeroportos, detalhou Farbstein, entretanto, a porta-voz não detalhou as mudanças.