Novo empreendimento na área sul reflete renascença em Newark

O projeto envolve a construção de 8 casas de 3 famílias cada na esquina da Sherman Avenue e Station Street

Na tarde de sexta-feira (27), foi celebrada a conclusão da 1ª unidade do conjunto de 8 casas de 3 famílias cada, na esquina da Sherman Avenue e Station Street, na área sul de Newark. O evento reflete parte da renascença que a cidade vem vivenciando nos últimos anos. A cerimônia contou com a presença do Prefeito Ras Baraka, empresários, moradores e outros políticos locais.

Nas próximas duas semanas e meia, mais 4 casas estarão prontas e a última casa do conjunto será daqui a 3 meses, detalhou à equipe de reportagem do BV o construtor Jack Seixeira, que também esteve presente à celebração. A divulgação e venda dos imóveis ficou a cargo da Rosa Agency, que há mais de 4 décadas opera na cidade.

A escassez de terrenos disponíveis no bairro do Ironbound faz com que cada vez mais as construtoras invistam em outras regiões de Newark, incluindo a zona sul da cidade. No caso das 8 casas novas, 1/3 dos compradores são brasileiros, 1/3 imigrantes africanos e o restante 1/3 chineses, detalhou o corretor de imóveis Manoel Rosa, da Rosa Agency. Ele acrescentou que os muitos lotes vazios existentes nas zonas sul, oeste e central da cidade movimentam as construtoras e atraem imigrantes de diversas nacionalidades, incluindo brasileiros. Durante entrevista à equipe de reportagem do BV, o corretor demonstrou entusiasmo com relação ao desenvolvimento, mesmo que gradativo, das outras regiões de Newark.

. Renascença em Newark:

Em 2015, líderes municipais previram que Newark passaria pelo mesmo desenvolvimento econômico e o crescimento populacional que ocorreram em Jersey City e Brooklyn (NY). “Certamente, Newark é a próxima”, disse em fevereiro do mesmo ano Baye Adolfo Wilson, diretor do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Econômico, durante uma reunião realizada no New Jersey Performing Arts Center (NJPAC). “A cidade pode abrigar centenas de milhares (a mais) pessoas. Elas podem viver a vida delas aqui”.

O evento ocorreu poucos dias depois que a Prefeitura anunciou um pacote de iniciativas que visam livrar-se do excesso de terrenos vazios, incluindo o “Valentine’s Day Land Sale” para casais e o programa “Forgiveable Loan” para professores e funcionários municipais.

Turismo em Newark? Uma companhia chamada “Have You Met Newark?” (Você conheceu Newark? Em tradução livre) já levou mais de 2 mil visitantes em caminhadas turísticas e bares. A fundadora da empresa de turismo, Emily Manz, mostrou aos visitantes desde a fábrica e loja de sorvetes Nasto’s, que ficou famosa após um episódio na série “The Sopranos”, à igreja luterana brasileira nas 5 esquinas, que apareceu no filme “War of the Worlds”. O Greater Newark Convention & Visitors Bureau começou a levar autores de roteiros de viagens para verem atrações como o Museu de Newark e o Ironbound, um bairro conhecido pelos restaurantes e lojas brasileiros, portugueses e hispânicos.