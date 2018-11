Novo sistema de agendamento consular integrará 7 postos nos EUA

Iniciando em Miami (FL), em breve, o sistema estará disponível para toda a rede consular brasileira

Desde a última quarta-feira (14), o sistema de agendamento de serviços e-consular voltou ao ar. O novo endereço para agendamentos é: ec-miami.itamaraty.gov.br. As informações são do Consulado Geral do Brasil em Miami, na Flórida.

O sistema, desenvolvido pelo Consulado-Geral em Miami, foi recentemente homologado pelo Ministério das Relações Exteriores, após criteriosa análise de segurança e de robustez. Além de Miami, o e-consular passará a ser usado por 7 outros grandes postos consulares. Em breve, o sistema estará disponível para toda a rede consular brasileira.

O sistema e-consular não oferece imediatamente as datas disponíveis para agendamento. Antes, o cidadão brasileiro deverá enviar pelo próprio sistema a documentação necessária para cada serviço (fazer o “upload”). Quando a documentação for avaliada e estiver validada, será aberta a agenda para marcação do serviço. O tempo para validação do serviço varia conforme a demanda das solicitações.

. Confira o passo-a-passo:

1) Faça o login no sistema e-consular (ec-miami.itamaraty.gov.br) com seu e-mail.

2) Verifique seu e-mail: será enviada mensagem do e-consular. Acesse o link na mensagem de e-mail para entrar no sistema.

3) Atualize seus dados. Crie uma senha para poder acessar o sistema. Escolha o serviço. Será aberto formulário eletrônico que solicitará as informações e documentação necessárias.

4) Preencha as informações e faça “upload” da documentação necessária, conforme exigido em cada campo do formulário eletrônico.

Dica: É mais fácil fazer o preenchimento e o “upload” das fotos dos documentos pelo telefone celular.

5) Confirme a correção dos dados e envie para validação.

6) Aguarde a resposta do Consulado-Geral. A equipe do Consulado-Geral enviará mensagem de validação ou solicitação de complementação de informações.

Atenção: a mensagem de validação não será imediata. Aguarde a comunicação do Consulado-Geral.

7) Caso o preenchimento do formulário eletrônico esteja incompleto ou incorreto, a equipe do Consulado-Geral enviará mensagem indicando o que está faltando. Repita os passos e providencie as informações demandadas.

8) Caso você receba mensagem de validação, sua solicitação foi aceita. Na mensagem haverá um link para acessar a agenda de serviços.

9) Agende seu serviço na data desejada, ou opte pelo envio da documentação por correio, se o serviço solicitado assim permitir.

É importante lembrar que o Consulado-Geral somente atende mediante agendamento prévio. Os agendamentos já realizados no sistema https://cgmiami.appointy.com/ serão atendidos.

Outra sugestão é fazer a solicitação de serviços pelos correios. Informações sobre quais serviços são disponíveis e como solicitá-los pelos correios podem ser acessadas no seguinte endereço: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/servicos_pelo_correio.xml.