Número de crianças imigrantes detidas ultrapassa 12 mil

O HHS informou que os menores estão sendo mantidos nos abrigos em parte devido ao risco de se tornarem vítimas de tráfico humano

O número de crianças imigrantes detidas em abrigos federais aumentou para 12.800, mesmo depois que a administração Trump cancelou a política de separar os menores de seus pais na fronteira dos EUA com o México. O número de crianças detidas disparou de 2.400 em maio de 2017 e a causa pode ser a relutância por parte da administração em permitir que os menores fiquem com guardiões ou membros das famílias. Os números foram publicados pelo jornal New York Times.

O Departamento de Saúde & Serviços Humanos (HHS), que é responsável por alocar as crianças, informou que elas estão sendo mantidas nos abrigos em parte devido ao risco de se tornarem vítimas de tráfico humano.

“O HHS, como é exigido pela lei, busca alocar cada criança desacompanhada no local menos restrito levando em consideração o bem-estar da criança”, informou através de um comunicado.

“Devido ao fato de que as crianças que entram ilegalmente no país sofre o risco grande de exploração por parte de traficantes e contrabandistas, o HHS mantém os padrões mais altos na escola de guardiões pela segurança e bem-estar da criança”, acrescentou.

A disparada no número de imigrantes veio à luz depois que o governo anunciou a expansão de um abrigo temporário construído próximo à fronteira com o México, em Tornillo (TX). A estrutura em formato de tenda acomodará 3.800 leitos e continuará aberta até o final desse ano.