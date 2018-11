Número de detidos na imigração é o mais alto desde 2001

Ao longo do ano passado, a média mensal flutuou entre 39.192 em outubro e 44.699 em junho

As autoridades migratórias detiveram um número recorde de imigrantes indocumentados em 2017, segundo dados obtidos do Departamento de Imigração & Alfândega (ICE). O órgão manteve aproximadamente mais de 42 mil pessoas presas por dia ao longo do ano fiscal de 2018. Desde que o ICE começou a arquivar os números em 2001, o recorde anterior foi 38 mil pessoas diárias em 2017.

Ao longo do ano passado, a média mensal flutuou entre 39.192 em outubro e 44.699 em junho. O ICE não informou a média de outubro de 2018, o primeiro mês do ano fiscal.

O ICE, que não foi criado formalmente até 2003, provia dados sobre as detenções até 2001, quando o então Serviços de Imigração & Naturalização (INS) lidava com as detenções relacionadas à imigração. O INS foi extinto em 2003 para dar lugar ao ICE.

Desde que assumiu o posto, o Presidente Donald Trump tem feito do cumprimento das leis migratórias uma de suas prioridades, mais recentemente enviando milhares de militares na ativa à fronteira dos EUA com o México e emitindo um decreto de lei impedindo que aqueles que cruzarem clandestinamente a fronteira solicitem asilo aos EUA. Ele elogiou efusivamente o ICE no início do ano, quando pedidos para a extinção do órgão chegou ao pico, postando no Twitter que os “homens e mulheres bravos do ICE” estavam fazendo um “trabalho fantástico”

Entretanto, ativistas defensores dos imigrantes e alguns políticos liberais acusam o ICE de aterrorizar as comunidades imigrantes. No início desde outono, o órgão enfureceu congressistas democratas depois que o Departamento de Segurança Nacional (DHS) redirecionou US$ 200 milhões de todos os outros departamentos subordinados para financiar as detenções e deportações, incluindo a transferência de US$ 10 milhões do orçamento operacional do Departamento de Atendimento à Catástrofes e Desastres Naturais (FEMA).

O número mais baixo de detentos ocorreu ao longo do ano fiscal de 2005 com a média de 19.718 presos. Na ocasião, o ICE tinha 18.500 leitos disponíveis. A administração atual pediu quase US$ 2.8 bilhões de verba para expandir a capacidade de detenção para 49 mil adultos e 2.500 famílias.