Número recorde de americanos renuncia cidadania

No 3º quadrimestre de 2017, 1.376 estadunidenses renunciaram a cidadania

Ao longo de 2017, os americanos mantém o ritmo recorde de renúncia da cidadania, segundo o relatório do último quadrimestre divulgado pelo Departamento do Tesouro. No ano passado, aproximadamente 5.411 cidadãos americanos pediram a renúncia, um índice maior em 26% se comparado a 2015, e 2017 tende seguir a tendência, anunciou a Bloomberg News, na terça-feira (31). Calcula-se que o total chegue a 6.813 até o final desse ano, caso o 4º quadrimestre seja similar ao de 2016.

Durante o 3º quadrimestre de 2017, 1.376 americanos renunciaram a cidadania.

O ano de 2011 foi o primeiro em que mais de 1 mil estadunidenses decidiram renunciar a cidadania americana, conforme o Registro Federal.

Conforme a lei federal, os cidadãos americanos são tributados conforme a nacionalidade; o que faz com que cidadãos que vivam no exterior sofram tributação tanto nos EUA quanto na nação em que residam.