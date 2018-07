Números do ITIN devem ser renovados antes do imposto de renda

Caso a renovação seja feita com a declaração do imposto de renda, corre-se o risco do atraso no processamento e recebimento de restituição

Mais de 2 milhões de Números individuais de Identificação de Contribuintes (ITIN) expirarão no final do ano. Conforme o Ato de Proteção Contra o Aumento dos Impostos para Americanos (PATH), os ITINs que não foram usados nas declarações do imposto de renda pelo menos 1 vez nos últimos 3 anos consecutivos vencerão em 31 de dezembro de 2018. Além disso, os ITINs com números do meio: 73, 74, 75, 76, 77, 81 e 82 também expirarão no final do ano.

O contador César de Souza, do escritório César Income Tax, em Newark, alertou para a importância da renovação dos números do ITIN antes do preenchimento da declaração do imposto de renda. Casos ambos sejam efetuados juntos, corre-se o risco do atraso no processamento e recebimento de restituição.

Os contribuintes incluídos nessas categorias e que planejam declarar o imposto de renda em 2019 devem enviar a aplicação de renovação o mais breve possível. Um comunicado foi emitido em 14 de junho, o qual destaca as mudanças para este ano e encoraja as renovações antecipadas. Caso tais renovações sejam efetuadas junto com as declarações de imposto de renda, corre-se o risco de que o processamento delas sofra atraso, portanto, afetando os contribuintes que têm direito ao recebimento de restituição.

“Você pode ajudar a divulgar a aproximação da data de vencimento e encorajar os contribuintes a agirem agora e evitarem atrasos. Os contribuintes podem encontrar mais informações no: www.irs.gov/itin”, informou Sharon Bradley, diretora do Setor de Políticas do ITIN em Atlanta (GA). “Lembrem aos contribuintes que para evitar atrasos no processamento e restituições, eles devem renovar os ITINs antes de preencherem a próxima declaração do imposto de renda”, acrescentou.

Todos os números de ITIN permanecem elegíveis para renovação enquanto o contribuinte precisar preencher a declaração do imposto de renda. Uma lista de documentos de identificação aceitáveis pode ser consultada no website: irs.gov. Os contribuintes devem anexar todos os documentos necessários ao formulário de renovação e ler as instruções para o W-7, pois as exigências mudaram, e se certificarem que a aplicação seja completamente preenchida.