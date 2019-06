Números em biscoito chinês levam a US$ 344 milhões na loteria

Charles Jackson Jr. escolheu alguns números do biscoito da sorte dado a ele por um parente quando comiam fora

Um residente na Carolina do Norte venceu o prêmio de US$ 344 milhões na loteria Powerball depois de jogar os números impressos num biscoito da sorte. Charles Jackson Jr. receberá a quantia líquida de US$ 223 milhões, após descontados os impostos e encargos.

Inicialmente, ele pensou ter ganhado US$ 50 mil, mas percebeu que acertou toda a sequência de números e, então, verificou no Google o quanto havia sido premiado.

“Você joga para ganhar, mas nunca espera ganhar”, disse ele, morador no Condado de Cumberland, durante uma coletiva de imprensa na terça-feira (4).

O bilhete premiado foi vendido numa mercearia em Hope Mills. Os números vencedores foram: 6, 15, 34, 45, 52 e o Powerball 8. Jackson, de 66 anos, disse aos repórteres que escolheu alguns números do biscoito da sorte dado a ele por um parente quando comiam fora.

“Eu não sei o que fazer com isso”, relatou. “Eu espero que isso não me mude muito. Eu ainda vou vestir as minhas calças jeans; talvez algumas mais novas”.

Ele planeja doar dinheiro para entidades de caridade, como o St. Jude Children’s Research Hospital e dar ao irmão US$ 1 milhão. “Ainda não acordei, todo esse dinheiro”, disse Jackson aos repórteres.