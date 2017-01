Nunca pagaremos pelo muro, diz presidente mexicano

O dirigente reiterou que o México “absolutamente não pagará” pelo polêmico muro ao longo da fronteira com os EUA

Contrário ao que o presidente eleito, Donald Trump, garantiu aos contribuintes, o México nunca pagará pela construção de um muro ao longo de toda a fronteira com os EUA, reiterou o Presidente Enrique Peña Nieto num salão repleto de diplomatas.

“É evidente que temos divergências com o governo dos Estados Unidos com relação a alguns assuntos, como um muro que o México absolutamente não pagará por ele”, disse Nieto no Palácio Nacional, na quarta-feira (11).

“Em momento algum aceitaremos qualquer coisa que vá contra a nossa dignidade quanto país e nossa dignidade quanto mexicanos”, acrescentou. “Princípios básicos como soberania, interesse nacional e a proteção dos nossos cidadãos são não negociáveis”.

Os comentários de Nieto foram feitos no mesmo dia em que Trump reiterou sua promessa de que o México pagará pela construção do muro na fronteira. O México “nos reembolsará pelo custo do muro”, disse o presidente eleito durante uma conferência de imprensa na Trump Tower.

“Nós iremos construir um muro. Eu espero que até em um ano e meio nós iniciaremos as negociações com o México”, disse Trump.

“Eu quero começar a construção do muro. Eu não quero esperar um ano e meio para negociar com o México”, acrescentou.