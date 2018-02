NY: Polícia ignora mais de 1.500 pedidos de prisão do ICE

As autoridades migratórias pediram que os indocumentados fossem mantidos presos até 48 horas extras

O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) ignorou 1.526 pedidos feitos por agentes do Departamento de Imigração (ICE) para manter detidos imigrantes indocumentados tempo extra depois do prazo de liberação. As autoridades migratórias pediram que os indocumentados fossem mantidos presos até 48 horas extras. O comunicado foi feito na quarta-feira (7).

O jornal NY Daily News publicou que Oleg Chernyavsky, diretor de assuntos legislativos do NYPD, revelou os números durante uma reunião com o Conselho Municipal.

O número de pedidos em 2017 foi quase 20 vezes mais alto que os 80 que o NYPD recebeu em 2016. Chernyavsky detalhou que o Departamento de Polícia acatou somente 2 pedidos do ICE em 2016, pois ambos os imigrantes possuíam mandado federal de prisão.

Conforme a lei de New York City, os detentos somente podem ser transferidos para a custódia do ICE caso sejam condenados por uma das 170 categorias de crimes ou os agentes de imigração apresentem uma ordem judicial de prisão.

O ICE criticou as autoridades de segurança de New York City através de uma avalanche de mensagens no Twitter durante a reunião com o Conselho Municipal. Entretanto, uma autoridade municipal rebateu que o órgão estava “se excedendo no cumprimento da lei”.

“As pessoas que eles (agentes do ICE) são praticamente todo mundo”, disse Bitta Mostofi, comissário interino do Departamento de Assuntos dos Imigrantes do Prefeito Bill de Blasio. “Independente da natureza do crime”, acrescentou.