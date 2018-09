NY: Prefeitura aprova proposta de 3º sexo em certidões

A nova lei garante que uma nova categoria sexual “não binária”, conhecida como “X”, esteja disponível nas certidões de nascimento

Na quarta-feira (12), o Conselho Municipal de Nova York aprovou o projeto de lei que permite que os nova-iorquinos optem pelo 3º sexo em suas certidões de nascimento. A mudança, que tem o apoio do Prefeito Bill de Blasio, garante que uma nova categoria sexual “não binária” conhecida como “X” estará disponível nas certidões de nascimento daqueles que não se consideram do gênero masculino e feminino.

A proposta foi aprovada no Conselho por 41 votos a favor e 6 votos contra.

O porta-voz do Conselho Municipal, Corey Johnson, que redigiu a proposta, disse que ela tornará “as certidões de nascimento de Nova York mais inclusivos para todos e enviará uma mensagem poderosa ao mundo que a administração de New York City trabalha para todos”. Entretanto, o Vereador Robert Holden (D-Queens), que votou contra o projeto, disse à imprensa local que se preocupa com a possibilidade de que isso leve a “abusos” e outros “tipos de problemas relacionados à segurança pública”.

“Simplesmente, ter qualquer pessoa, sem consultar-se com um doutor, dizer que pertencer ao gênero ‘X’; isso poderia levar a abusos e outros tipos de problemas”, comentou ele. “Nós precisamos de mais fiscalização”.

“Como o ‘X’ descreve uma pessoa? Nós não devemos ter um tipo de padrão e ordem?” Questionou.

Conforme a proposta, os nova-iorquinos transexuais não precisarão mais de uma carta de um médico ou declaração de um profissional licenciado na área da saúde para mudar de gênero no formulário do governo. Ao invés disso, aqueles nascidos na Big Apple poderão apresentar sua própria declaração solicitando a mudança de sexo.