NYC: Indocumentados poderão aplicar para habitações populares

A Prefeitura expandiu o processo de elegibilidade do programa permitindo a inclusão de imigrantes indocumentados

Na quarta-feira (21), a Prefeitura de New York City anunciou que os imigrantes indocumentados poderão participar na competitiva loteria de habitações populares na região. A medida visa a expansão da elegibilidade do programa.

As novas regras permitirão que os candidatos apresentem provas de que eles pagam o aluguel em dia ao invés das verificações formais de crédito, as quais exigem que os possíveis inquilinos mostrem os números do Seguro Social ou o número de identificação de contribuinte (ITIN).

“Durante tempo demais, as famílias que não têm acesso ao crédito enfrentam barreiras à habitação popular que elas precisam”, disse o Prefeito Bill de Blasio. “Ao permitir que os nova-iorquinos apresentem o histórico de moradia ao invés do histórico de crédito, nós criamos um sistema mais justo para todos os residentes”.

Conforme as novas regras, os inquilinos podem estar isentos do histórico de crédito ao apresentarem provas de que estão em dia com o aluguel durante 1 ano.

As autoridades defenderam a mudança das regras ao alegarem que o histórico de crédito geralmente impacta negativamente os candidatos latinos e afro-americanos, mas também reconheceram que a mudança permite que os imigrantes indocumentados apliquem.

“Essas novas mudanças representam passos largos na promoção da igualdade racial em nosso mercado imobiliário e maior acesso à disponibilidade habitacional, independente do status migratório”, disse Bitta Mostofi, que administra o Escritório de Assuntos dos Imigrantes do Prefeito.

Um Membro do Conselho Municipal crítico de Blasio criticou a ideia. “Essa é a ideia idiota mais recente que saiu dessa administração”, disse Eric Ulrich (R-Queens). “o Prefeito está levando as pessoas ao fracasso e fazendo um desserviço aos nova-iorquinos que desesperadamente necessitam de habitação de baixo custo”.

Além disso, os departamentos de habitação municipais estão diminuindo o valor do histórico de crédito para US$ 20 para obedecer com as novas leis do inquilinato no estado. Além disso, a Prefeitura está afrouxando as diretrizes para permitir que mais pessoas residam em apartamentos menores.

“Ao abordar os desafios que muitos nova-iorquinos de baixa renda enfrentam no processo de aplicação de habitações populares; nós criamos mais opções para aqueles que necessitam”, disse Eric Enderlin, presente do Departamento Municipal de Desenvolvimento habitacional.