NYT: Batidas do ICE começarão no domingo (14)

A operação inclui as cidades de Nova York, Chicago, Baltimore, Houston, Miami e Los Angeles

As batidas migratórias do Departamento de Imigração (ICE) na busca por milhares de estrangeiros indocumentados em 10 metrópoles espalhadas pelos EUA estão agendadas para começar no domingo (14), segundo um relatório divulgado na quinta-feira (11). A operação, que tem o apoio do Presidente Donald Trump, focalizará em famílias que cruzaram recentemente a fronteira dos EUA com o México e receberam ordem de deportação, publicou o jornal New York Times, citando autoridades anônimas com conhecimento do plano.

As batidas ocorrerão durante diversos dias e serão realizadas por agentes do ICE, segundo o relatório. Elas incluirão deportações “colaterais”, ou seja, imigrantes que não são foco das autoridades migratórias, mas que estejam no local, também serão detidos.

Os agentes focalizarão em pelo menos 2 mil imigrantes em pelo menos 10 cidades.

As famílias presas nas batidas serão mantidas em centros de detenção da imigração localizados no Texas e Pensilvânia, mas algumas delas poderão ser abrigadas em quartos de hotel até que o processo de deportação seja finalizado.

No final de junho, Trump disse que adiaria por 2 semanas o plano dele de prender até 2 mil imigrantes indocumentados.

“A pedido dos democratas, eu atrasei o Processo de Remoção da Imigração Ilegal durante duas semanas”, postou Trump no Twitter em 22 de junho.

Na manhã daquele dia, a porta-voz da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, pediu a Trump para cancelar o plano dele de prender e deportar imigrantes em 10 cidades, incluindo Nova York, Chicago, Baltimore, Houston, Miami e Los Angeles.

“As famílias devem permanecer juntas”, disse Pelosi através de um comunicado. “Essas famílias são membros trabalhadores de nossas comunidades e país”.