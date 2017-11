“O Filme da Minha Vida” estreia em Nova York

A obra será exibida no Village East Cinema, em Manhattan (NY)

O 3º longa-metragem dirigido pelo ator/diretor Selton Mello, “O Filme da Minha Vida”, estreou na sexta-feira (17) em Nova York. A obra está sendo numa das salas do Village East Cinema no sábado (18), após a apresentação de Mello às 7:00 pm, e domingo (19), depois da apresentação do diretor às 2:00 pm.

Baseado no livro “Um Pai Distante”, do novelista e escritor de peças chileno Antônio Skármeta, também autor do “Il Postino” (O Carteiro e o Poeta), a obra “O Livro da Minha Vida” acontece em 1963, no Brasil. O filho de um francês, Nicolas, e uma brasileira, Tony Terranova, é apaixonado por cinema e poesia. Após formar-se na faculdade, ele retorna à sua cidade natal e descobre que o pai foi embora de vez. Tony, então, procura os amigos do pai, na busca por qualquer informação sobre o pai desaparecido. Com o passar dos anos, ele se torna professor e também a figura paterna para os alunos da escola. Enquanto oferece às crianças algo que ele mesmo não teve, ele descobre uma pista que leva ao paradeiro do pai e as razões por ter ido embora.

O longa-metragem tem 1 hora e 53 minutos de duração, foi produzido em 2017, e tem no elenco Bia Arantes, Rolando Boldrin, Vincent Cassel, Ondina Clais, Erika Januza, Bruna Linzmeyer, Johnny Massaro, Selton Mello, Martha Nowill, João Prates, Gabriel Reginato, Antônio Skármeta (participação) e Miwa Yanagizawa.

No filme, Selton Mello interpreta o personagem Paco; amigo de Tony e da família. O diretor revelou que a ideia de transformar o livro “Um Pai Distante” em filme e rodado no Brasil partiu do próprio autor da obra.

O Village East Cinema fica localizado na 189 2nd Ave, Manhattan (NY).