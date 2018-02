O inverno acabou em New Jersey?!

Meteorologistas alertam para a possibilidade de queda de neve antes do início oficial da primavera em 20 de março

Mais uma vez, depois que o nevoeiro se dissipou em New Jersey na manhã de quarta-feira (21), temperaturas parecidas com a primavera ocorreram à tarde e bateram recordes. Na penúltima semana de fevereiro e com temperaturas altas previstas para a próxima semana, isso significaria que o inverno praticamente acabou e não há mais a possibilidade de queda de neve? A primavera começa oficialmente em 20 de março.

Mark Miller, meteorologista da WeatherWorks, tem boas novas para os amantes de neve e más notícias para quem detesta. Ele está confiante que New Jersey ainda tem muito inverno à frente, apesar da frente quente.

“Isso não é indicação que o inverno acabou; de forma alguma”, disse ele. “Caso você goste de neve, ainda existe a chance”.

Embora não haja nenhuma tempestade grande a caminho e nem previsões, Miller alertou que os especialistas estão “observando uma mudança climática que torna mais favorável a ocorrência de tempestades” e frentes frias. Especificamente, há sinais de o fenômeno chamado de bloco “Greenland” ocorra no final de fevereiro ou início de março. Caso isso aconteça, uma corrente de pressão alta pode pairar sobre a Groelândia, permitindo que o ar frio no Canadá desça para a costa leste dos EUA, onde poderá permanecer porque o bloco Greenland evita que o ar frio suba rumo ao norte novamente. Entretanto, isso não garante que março será um mês com muita queda de neve, frisou Miller. Condições climáticas como essa podem permitir a ocorrência de nevascas.

Paul Fitzsimmons, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional (NWS), concorda com Mark que o inverno ainda não foi embora, apesar da frente quente. “Isso não significa que as pessoas devem guardar suas pás de remover neve e pensar que o inverno acabou”, disse ele. “Março ainda pode ter temperaturas de inverno, então, isso não significa que a estação acabou. Ainda pode ser bastante frio em março”.

Para provar isso, Fitzsimmons lembrou que em New Jersey a última semana de fevereiro em 2017 foi bastante quente, antes da passagem de uma nevasca que acumulou entre 15 (38 cm) a 20 polegadas (50 cm). “Há certamente existe a grande oportunidade de que o inverno continue”, disse ele. “Não há garantia de que teremos uma nevasca grande, entretanto, estamos somente no final de fevereiro”.