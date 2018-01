O que é o “Ciclone Bomba” que virá derramando um pé de neve?

Na prática, será uma nevasca prevista para afetar a maior parte da costa leste dos EUA

Especialistas preveem que as condições climáticas na costa leste dos Estados Unidos tendem a piorar com a aproximação do final da semana. Uma grande tempestade tende a atingir a região na quinta-feira (4) e será tão intensa que alguns meteorologistas criaram um termo novo para descrevê-la: “Ciclone Bomba” (Bomb Cyclone, em inglês).

Por que uma tempestade seria descrita utilizando o termo “bomba”? Os especialistas resumiram ser o fenômeno quando correntes de pressão baixa fazem com que os ventos ganhem velocidade de furação similar à uma velocidade explosiva. O resultado disso será uma nevasca que está prevista para afetará a maior parte da costa leste dos EUA, na qual já ocorreram vários acidentes e congestionamentos massivos causados pelas condições climáticas severas. Felizmente, a maior parte da tempestade não chegará ao continente e passará sobre o oceano atlântico, informou o jornal Washington Post.

O Centro de Previsões Climáticas do Serviço Meteorológico Nacional (NWS) informou na tarde de terça-feira (2) que: “Esta tempestade de inverno está prevista para provocar a mistura de chuva congelada, granizo e neve em partes do norte da Flórida à Carolina do Sul e queda de neve no norte da costa leste do país até a Nova Inglaterra. A nevasca poderá ocorrer no norte da Nova Inglaterra no final de quinta-feira. Caso a tempestade se aproxime mais do litoral, isso poderá provocar mais queda de neve e, caso se afaste, isso significa menos queda de neve. Existe a possibilidade da ocorrência de pequenas inundações e erosões, além de maré e ondas altas, especialmente na tarde de quinta-feira, 4 de janeiro”.

O NWS também detalhou a trajetória da tempestade. Ela aumentou a baixa pressão e se moverá rumo à costa leste dos EUA entre quarta- e quinta-feira. Devido à frente de ar frio que já está na área, uma quantidade grande de neve poderá ocorrer no final de quarta-feira ao longo do litoral no sudeste do país, movendo-se rumo ao norte com o passar das horas até quinta-feira.

“A maior quantidade de neve está prevista para cair no leste da Nova Inglaterra, que poderá acumular até 6 polegadas (15.2 cm). Além dos ventos fortes, é esperada a ocorrência da queda da sensação térmica, na quinta-feira (4) na maior parte da região nordeste dos EUA, com o fortalecimento da tempestade sobre o oceano”.