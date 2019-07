O que você precisa saber sobre as batidas do ICE no final de semana

As batidas migratórias foram anunciadas através de uma postagem do Presidente Trump no Twitter e provocaram medo, raiva e protestos

Neste fim de semana, espera-se que o Departamento de Imigração e Alfândega (ICE) focalize pelo menos de 2 mil imigrantes que receberam previamente ordens de deportação. A ação prevê batidas migratórias realizadas em todo o país. Nove cidades nos EUA seriam alvos das batidas, incluindo Nova York, Baltimore e Los Angeles.

Apesar da grande escala do que aparentemente as autoridades estão planejando, a operação espelha as batidas que têm sido vistas com frequência em New Jersey e em outros lugares, geralmente resultando em centenas de prisões. Em maio, por exemplo, agentes do ICE prenderam 13 infratores em New Jersey, indivíduos que receberam ordem final de deportação nos últimos 5 anos, não saíram dos EUA ou tiveram condenações criminais ou processos criminais pendentes.

O que é diferente desta vez não é apenas o grande número que está sendo contemplado, mas o alerta do que está por vir. A notícia sobre os ataques também geraram temores na comunidade imigrante de que as prisões poderiam ir muito além das pessoas com ordens de deportação. Os agentes do ICE frequentemente encontram outros indocumentados quando buscam alvos da deportação e também os prendem.

Muitas autoridades eleitas em todo o país têm sido bastantes críticas, entre elas o governador de New Jersey, Phil Murphy, que publicamente criticou na sexta-feira (12), dizendo que o Estado está em contato com as comunidades imigrantes para informá-las da assistência disponível.

“Vamos ser claros: A disseminação do medo por parte do governo Trump é antiamericana e perigosa. Esses ataques não nos tornam mais seguros; eles apenas dificultarão o trabalho da polícia local e aumentarão o medo em nossas comunidades de imigrantes trabalhadores”, disse o Governador em um comunicado. “Qualquer família que precise de representação legal deve saber que existem muitos serviços jurídicos pro bono (grátis) disponíveis a ela”.

Murphy acrescentou que o Estado fará todo o possível para disponibilizar esses recursos e garantir que as comunidades de imigrantes “conheçam seus direitos e se sintam em casa”.

. O que nós sabemos?

Espera-se que 9 cidades sejam alvo das batidas a partir deste fim de semana. As cidades são Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York e São Francisco. Os ataques em Nova Orleans foram suspensos devido à aproximação de uma grande tempestade tropical ao longo da costa do golfo. Não está claro onde eles podem ser detidos, mas a administração disse que efetuará deportação rápida.

. Quem está sendo alvo?

Supostamente, aqueles que já possuem ordem de deportação. Trump postou no Twitter em junho que ocorreria o início de um esforço para deportar milhões de pessoas que estão no país ilegalmente. Autoridades do ICE disseram nesta semana que enviaram cerca de 2 mil cartas em fevereiro para pessoas em “unidades familiares” que já receberam ordens finais para deixar o país.

Mas também pode haver as chamadas detenções “colaterais”. Os agentes do ICE podem deter pessoas que descobrem estar nos EUA ilegalmente enquanto Procuram alvos na sua lista. As pessoas que respondem às perguntas dos agentes sobre alguém, às vezes, acabam sendo presas. Em um caso em Houston (TX) no ano passado, um jovem pai de 5 filhos foi preso no estacionamento de seu prédio depois que agentes do ICE lhe perguntaram sobre pessoas que moravam perto, depois exigiram sua identificação e acabaram detendo-o.

Essas prisões colaterais podem incluir uma grande parte das detenções em qualquer operação. Em uma operação em dezembro de 2017 no norte do Kentucky, apenas 5 das 22 prisões foram de pessoas que eram originalmente visadas, de acordo com documentos do ICE divulgados sob a Lei de Liberdade de Informação.

. O que o ICE pode fazer?

O ICE está encarregado de prender e deportar imigrantes indocumentados. Um método comum de encontrar pessoas que são conhecidas por estarem no país ilegalmente é que as prisões locais detêm aqueles que foram presos em crimes após sua data de liberação. Isso permite que o ICE examine seu status.