“O sonho americano não acabou”, diz Malandragem USA após deportação

Danilo Portugal Ramscheid, de 30 anos, ex-morador em Massachusetts, foi deportado na terça-feira (20)

De volta ao Rio de Janeiro, o Youtuber Danilo Portugal Ramscheid, de 30 anos, natural do município de Nova Friburgo, postou na rede social que “daria um tempo” na produção de conteúdo para o YouTube e que “o sonho americano não acabou”. Ele foi deportado dos EUA na terça-feira (20), após ter sido acusado em Massachusetts de ter abusado sexualmente de uma menor de idade e filmado o ato. A acusação criminal foi arquivada e o brasileiro, então, deportado do país.

Conforme as leis dos EUA, Danilo não poderá reentrar no país durante pelo menos uma década, pois viveu de forma irregular por um período superior a 1 ano e 1 dia. Além disso, ele corre o risco de ter o caso de abuso sexual envolvendo menor de idade reaberto, se a vítima decidir acusá-lo novamente, pois esse tipo de crime não prescreve, conforme as leis locais.

“Preciso resolver alguns problemas primeiro, pois passei muito tempo ausente. Minha conta está bloqueada e muitas outras coisas”, postou Danilo no YouTube. “O sonho americano não acabou”.

. Entenda o caso:

O Youtuber foi preso em 4 de fevereiro desse ano por agentes do Departamento de Polícia de Winchester (MA). Ele foi acusado de “posar e exibir uma criança em ato sexual, fotografar uma pessoa nua sem o consentimento ou conhecimento dela e posse de pornografia infantil”. Segundo arquivos no tribunal, a polícia de Winchester encontrou gravações do ato sexual envolvendo Ramscheid e uma adolescente de 17 anos que compareceu à festa na casa dele em meados de janeiro.

Ainda segundo o relatório, a jovem relatou à polícia que foi sexualmente atacada e não consentiu em ser filmada. Na ocasião, Danilo alegou às autoridades que filmava as mulheres para “ter provas de que as relações sexuais haviam sido consensuais”.

Após a conclusão do caso criminal, Ramscheid será deportado, adiantou na ocasião o porta-voz do ICE.

Danilo ficou conhecido na internet como “Malandragem USA” após abrir um canal no YouTube com o mesmo nome, através do qual oferecia serviços e dicas para quem quisesse residir nos EUA, independente do status migratório. Em vários vídeos, o brasileiro ostentava sua “riqueza” para os seguidores do canal, geralmente exibindo carros de luxo e muito dinheiro.

Em março, foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha em português “Ajude Danilo Malandragem”, em alusão ao nome usado por ele no YouTube. A campanha tinha o objetivo de angariar R$ 50 mil (US$ 13 mil), que supostamente seriam utilizados para pagar a fiança do réu, conforme a descrição da campanha. Poucas horas depois de a campanha ser postada online internautas alertaram os administradores do GoFundMe.com e a página foi tirada da internet.