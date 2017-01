Obama cancela tratamento especial a cubanos que entram ilegalmente nos EUA

Desde quinta-feira (12), os imigrantes cubanos detidos ao tentarem entrar clandestinamente nos EUA serão deportados

Abruptamente, na quinta-feira (12) a administração Obama informou a revogação da política “Pés molhados – Pés secos”, a qual concedia automaticamente o direito de legalização aos imigrantes cubanos que conseguissem pisar em solo americano. Além disso, o presidente cancelou o programa que permitia aos doutores cubanos que trabalhavam em outros países fugir para os EUA.

Obama alegou que tais políticas são relíquias de uma “era diferente” e que cancelá-las foi uma consequência lógica das novas relações com Cuba e que torna a política migratória justa para todos. Os representantes da administração disseram que os cubanos estão deixando seu país pelas mesmas razões econômicas que os centro-americanos, portanto, não faz mais sentidos trata-los de forma diferente.

“trata-se de uma ação que visa igualar as nossas políticas migratórias com relação àqueles que entram aqui ilegalmente”, disse o secretário do Departamento de Segurança Interna (DHS), Jeh Johnson, que foi o responsável pela mudança na política de deportação.

Ele acrescentou que, conforme a nova política, que entrou em vigor imediatamente, os agentes de imigração tentarão deportar qualquer cubano detido nos EUA. A decisão reverte décadas da política que permitia a legalização de qualquer cidadão cubano que pisasse em solo americano. Em retorno, Cuba concordou em aceitar qualquer cubano deportado dos EUA, incluindo possíveis criminosos.

O acordo não afeta nenhum cubano que entrou nos Estados Unidos antes de quinta-feira (12). Ainda não foi esclarecido se a administração Obama deportará os 30 mil criminosos cubanos que vivem nos EUA porque Cuba não os aceita de volta.

Legisladores republicanos e democratas alegaram que a nova política de Obama condenará mais cubanos à uma vida sob um regime opressor.

Em 1966, foi aprovada uma lei decretando que qualquer cubano que pisasse em solo americano seria posto rapidamente em processo de legalização. Na ocasião, o governo começou a oferecer anistia a qualquer cubano que chegasse ao país, permitindo a entrada e permanência enquanto eles esperavam pela residência permanente (green card).

O termo “Pés molhados – Pés secos” foi criado durante o governo do então Presidente Bill Clinton na década de 90 e visava limitar o fluxo migratório cubano. Ele determina que qualquer imigrante cubano detido na água seja retornado a Cuba, mas aqueles que conseguissem pisar em solo americano estavam qualificados para a anistia e, consequentemente, a residência permanente e cidadania.

Membros do Congresso disseram que não foram consultados com relação à mudança. A administração frisou a necessidade de manter as negociações em segredo para evitar uma avalanche migratória antes da data limite.

Desde que Cuba adotou a política mais liberal de viagens ao exterior, uma onda de imigrantes cubanos rumou para a América Central. Uma vez fora do país, eles viajavam rumo ao norte na tentativa de entrar nos EUA. Em 2015, aproximadamente 40 mil cubanos conseguiram a anistia sob a política “Pés molhados – Pés secos” e, em 2016, foram admitidos 54 mil.

Imediatamente, os cubanos “que tentarem entrar nos Estados Unidos ilegalmente e não qualificarem para o auxílio humanitário estão sujeitos à remoção, consistente com as leis dos EUA e as prioridades de cumprimento”, disse a Casa Branca através de um comunicado.

“Ao tomar essa ação, nós estamos tratando os imigrantes cubanos da mesma forma que tratamos os imigrantes de outros países”, acrescentou.